Первой страной, которая официально зарегистрировала противовирусную вакцину от COVID-19, стала Россия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами кабинета министров, передал «Интерфакс».

Президент рассказал, что его дочь была в числе тех, кто первым испытал на себе вакцину от коронавируса.

За подробностями о зарегистрированной сегодня утром вакцине он обратился к главе Минздрава. Михаил Мурашко проинформировал, что речь идет о разработке Центра им. Гамалеи, в дальнейшем именно эта организация совместно с компанией «Биннофарм» и займется ее производством. Что касается испытаний, то у всех добровольцев, которые в них участвовали, выработались антитела к коронавирусу, при этом ни у кого после иммунизации не возникло серьезных осложнений.

По словам Мурашко, вакцина была создана на уже готовой платформе, на ее основе в центре Гамалеи создано уже шесть различных вакцин, они в разной степени «готовности», есть и те, что уже проходят регистрацию, как и вакцина против COVID-19.

А первыми, кто пройдет вакцинацию, станут врачи и учителя, сообщил министр здравоохранения.

Президент высказал надежду, что массовое производство зарегистрированной вакцины начнется в самое ближайшее время, а в мире вскоре появится множество противокоронавирусных вакцин.

Между тем ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с призывом отложить регистрацию вакцины до тех пор, когда ее эффективность будет доказана третьим этапом клинических испытаний. В документе отмечается, что испытания разработки института им. Гамалея прошли на небольшой группе – всего 100 человек, в то время, как третья фаза испытаний – по стандарту тестирования лекарственных средств – гораздо более масштабная. Такие клинические исследования дадут и более выверенный результат, и покажут безопасность вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом, с сопутствующими хроническими заболеваниями, говорилось в письме АОКИ.

В ответ на это предложение заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко заявила в беседе с РБК, что все претензии к вакцине связаны с недостаточной информированность о результатах уже проведенных ее испытаний. Кроме того, по ее словам, в третья фаза исследований вакцины будет, к следующему ‘bnfge тестирования привлекут не сотни, как на втором этапе, а несколько тысяч добровольцев.

При этом Косенко сослалась на богатую историю создания вакцин в нашей стране и выразила уверенность в том, что и новая разработка бужет соответствовать всем требованиям.

Представитель Росздравнадзора подчеркнула, что у России есть богатая история разработки и производства вакцин, поэтому она убеждена, что и вакцина от коронавируса будет соответствовать установленным требованиям.