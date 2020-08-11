Социал-демократы Германии выдвинули свою кандидатуру на пост канцлера

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выбрала своего кандидата на пост канцлера страны - им стал нынешний министр финансов Олаф Шольц.

Шольц должен будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ после выборов в следующем году и сменить на этом посту Ангелу Меркель, когда, как ожидается, закончится ее четвертый и последний срок.

Это решение говорит о возвращении в политическую гонку Шольца, который ранее потерпел поражение в борьбе за то, чтобы возглавить СДПГ - младшего партнера правящей коалиции Меркель, возглавляемой консерваторами.

"Теперь вопрос в том, какой путь выберет Германия после коронавирусного кризиса, - сказал Шольц на пресс-конференции после объявления решения СДПГ. - Это восстановление и укрепление нашего социального государства, или все это будет поставлено под сомнение?"

Шольц сказал, что укрепление отношений в Европе будет одним из трех его главных приоритетов на посту канцлера, добавив, что соглашение лидеров ЕС о финансовой помощи государствам-членам союза, которые пострадали от коронавируса, не следует рассматривать как разовое мероприятие.

Пока не ясно, кто будет кандидатом в канцлеры от консерваторов Христианско-демократического союза (ХДС), поскольку 66-летняя Меркель ранее заявила, что не будет баллотироваться на следующих выборах.

Тем не менее, Шольц сталкивается с серьезным вызовом: СДПГ, которая на протяжении десятилетий соперничала с христианскими демократами Меркель за доминирование в политике Германии, не выигрывала общенациональные выборы с 2002 года и теперь занимает третье место в большинстве опросов общественного мнения после ХДС и партии "зеленых".

Социал-демократы будут надеяться, что превращение Шольца во время пандемии из строгого хранителя государственных средств в того, кто отвечает за масштабную программу экономического стимулирования, укрепит их поддержку на выборах в следующем году.

Герхард Шредер, последний канцлер от СДПГ и резкий критик многих лидеров партии с тех пор, как покинул свой пост в 2005 году, назвал назначение Шольца "правильным решением в нужное время".

В партии "зеленых" в свою очередь сдержанно отреагировали на выдвижение Шольца, проявив "демонстративное спокойствие", отметило издание Spiegel. Лидер партии Роберт Хабек на пресс-конференции заявил, что кандидатура Шольца "ничего не изменит". "Мы этого ожидали", - сказал он.

Член Бундестага Филиз Полат придерживается аналогичного мнения: "С нашим курсом на независимость и формулировкой будущих тем для нас ничего не изменится с выдвижением Шольца", - сказала она.

Однако, как пишет издание, Шольц может представлять угрозу для "зеленых", которые давно борются за право считаться народной партией. После Меркель он является самым популярным министром в правительстве, и его работа во время кризиса заслужила уважение.