Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии

В башкирском городе Нефтекамск сотрудники ФСБ задержали по подозрению в подготовке теракта местного жителя.

Согласно информации регионального Управления силового ведомства, задержанный мужчина планировал поджечь здание администрации городского округа. Террористическая акция должна была привести к «дестабилизации деятельности органов государственной власти и инспирирования протестной активности против действующего конституционного строя». Кроме того, задержанный, открыто вёл агитацию в Сети Интернет, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленник был задержан силовиками на этапе подготовки к теракту. В настоящее время он даёт показания. При обыске в его жилище изъяты гаджеты с информацией о подготовке к теракту, а также видео изготовления и испытаний СВУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.