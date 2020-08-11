Стало известно, когда российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот

Стало известно, когда российская вакцина от коронавируса COVID-19 поступит в гражданский оборот. Согласно данным госреестра лекарственных средств Минздрава РФ, первая в мире зарегистрированная противокоронавирусная вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Россия стала первой страной, которая официально зарегистрировала противовирусную вакцину от COVID-19. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на совещании с членами Кабмина.

По словам главы государства, его дочь была в числе тех, кто первым испытал на себе вакцину от коронавируса.

За подробностями о зарегистрированной сегодня утром вакцине Путин обратился к министру здравоохранения. Михаил Мурашко проинформировал, что речь идёт о разработке Центра им. Гамалеи, в дальнейшем именно эта организация совместно с компанией «Биннофарм» и займется ее производством.

Что касается испытаний, то у всех добровольцев, которые в них участвовали, выработались антитела к коронавирусу, при этом ни у кого после иммунизации не возникло серьезных осложнений.

Статистика коронавируса COVID-19 в России на 11 августа

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в РФ за последние сутки выявили 4 945 новых больных COVID-19. Таким образом, впервые с 23 апреля суточный прирост заболевших в нашей стране составили менее 5 тыс.

Всего к утру 11 августа в 85 регионах страны зафиксировано 897 599 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровели – 703 175 (+6 494). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 15 131 человек (+130 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 694 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 168 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+157), Подмосковье (+154) и Ростовская область (+126)

Напомним, накануне в России было зафиксировано 5 118 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.