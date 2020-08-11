Так дешев в XXI веке российский газ еще не был

Рекорды бьют только запасы в хранилищах

По итогам июня средняя экспортная цена газа «Газпрома» опустилась до 82 долларов за тысячу кубометров, передает «Интерфакс», который провел подсчеты на основе статистики Федеральной таможенной службы. Таким образом, по сравнению с маем российский газ подешевел на 12 долларов (12,7%). В сравнению с апрелем цена ниже на 37 долларов (34%), а если сравнить с началом года, она упала в два раза. Относительно же средней цены 2019 года экспортный газ сейчас стоит меньше в 2,6 раза.

До этого худшим для компании был 2002 год. Тогда экспортные поставки стоили в среднем 102 доллара за тысячу кубов (не считая поставки в страны СНГ).

Турция от российского газа де-факто отказалась: в июле туда было прокачано лишь 2 млн кубометров. Это, если задаться таким подсчетом, в 585 раз меньше, чем в тот же месяц год назад.

На этом фоне приличной можно счесть ситуацию с поставками газа в Китай. Сейчас доступна статистика за май, когда в КНР было поставлен 281 млн кубометров, это на 12% меньше уровней первых двух месяцев работы газопровода «Силы Сибири» (0,318 млн кубометров в декабре и январе).

В целом поставки на 40% отстают от контрактного графика (5 млрд кубометров в год), даже несмотря на то, что цена «Газпрома» — самая низкая среди всех поставщиков, отмечает ТАСС. В апреле и мае она составляла 183-184 доллара за тысячу кубометров. Вместо трубопроводного газа китайские компании наращивают импорт СПГ, следует из таможенной статистики.

В мае на сжиженный газ пришлось три четверти всего газового импорта в КНР — 7,577 млрд кубометров из 10,906 млрд. Проблемой для «Газпрома» становится избыток газа в хранилищах: на 1 августа они были заполнены на 85%, отмечают эксперты Центра энергетики Сколково. Это рекордный уровень за все наблюдений.

Праздник покупателей

Снижение экспортной стоимости газа для Европы до минимума за последние 20 лет является результатом совокупности негативных факторов, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его словам, преимущественно на показатели оказала давление пандемия коронавируса и, как следствие, общее замедление мировой экономики со снижением темпов развития промышленности на всех перспективных рынках сбыта.

Снижение же спроса со стороны ключевых потребителей, таких как Евросоюз, Китай и Турция, характерно не только для «Газпрома», но и для остальных мировых производителей газа, отмечает он. Так, по оценке МЭА, снижение спроса на газ во всем мире должно составить 4%, что является рекордным падением за последние 10 лет. С точки зрения самих потребителей газа в любой его форме, ситуация сейчас крайне выгодная – в летний сезон цены традиционно ползут вниз, а в связи с избытком предложения и снижения спроса стал неизбежен обвал цен. Поэтому компании и стремятся запастись газом на зимний период, используя все возможные резервы ПХГ.

Для «Газпрома», привыкшего к контрактной модели такой сценарий, отмечает эксперт, означает не то чтобы закат «эпохи лидерства в Европе», а скорее сигнал к тому, чтобы перестраивать подход к взаимоотношению с партнерами. Помимо отчаянного развития трубопроводной системы, необходимо делать больший акцент на развитии СПГ- проектов с целью создания конкурентного продукта на спотовых площадках ЕС, и не только там.

Между тем, за счет высокой конкуренции со стороны других производителей СПГ, ожидать лидерских позиций «Газпрома» на этом рынке уже нельзя, считает он. В будущем мировое производство СПГ будет увеличиваться, и потребители окажутся в более выгодном положении, а производители будут бороться за рынки сбыта преимущественно за счет низких цен.

Очевидно, говорит Алексей Антонов, что текущая ситуация для газового гиганта означает существенное снижение рентабельности производства по итогам этого года. В связи с достройкой «Северного потока — 2» компания будет направлять существенные средства из собственных резервов на оборудование судов трубопрокладчиков и на осуществление глубоководных работ. Поэтому, считает он, снижение стоимости газа и продаж за рубеж окажут крайне негативное влияние на финансовое состояние компании.

С другой стороны, добавляет аналитик, говорить о полной стагнации газового рынка нельзя, в перспективе то же МЭА в своих прогнозах ожидает постепенного восстановления рынка газа в 2021 году. Но процесс этот будет не быстрый, поэтому «Газпрому», равно как и остальным производителям газа, необходимо готовиться к работе в условиях повышенных рисков и высоких издержек на операционные расходы.

Дела пойдут получше

Снижение экспортной цены «Газпрома» в июне до 82 долларов за кубометр обусловлено слабой ценовой конъюнктурой на мировом рынке газа, где спотовые цены, на которые индексируются большинство долгосрочных контрактов российского монополиста, демонстрировали сильный спад до многолетних минимумов, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. Переполненные хранилища и слабый спрос также играли против «Газпрома».

Тем не менее, она прогнозирует восстановление ситуации со второго полугодия. Объемы поставок «Газпрома» в дальнее зарубежье в этом году эксперт оценивает в 149,6 млрд м2 (-20% г/г). Цены на газ в ЕС в среднем составят около 100 долл./ кубометр в течение 2020 года.

Но эффективные цены «Газпрома» должны быть выше примерно на 30 тыс. долл. из-за влияния форвардных структур ценообразования, поэтому его экспортная цена на газ для дальнего зарубежья, вероятно, составит в среднем 130 тыс. долларов за кубометр, считает Екатерина Крылова. На этом фоне чувствительная к ценам EBITDA «Газпрома», скорее всего, пострадает: в ПСБ ожидают ее снижение на 40%.