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В России могут создать систему отслеживания сделок с криптовалютой

Москва, 11.08.2020

В самое ближайшее время в РФ может появиться система, которая будет отслеживать сделки с криптовалютами. Для этого, в частности, планируется создать специальный проект «Прозрачный блокчейн».

По данным РБК, которое ссылается на заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина, Росфинмониторинг предлагает включить данный проект в федеральный проект «Искусственный интеллект».

При этом отмечается, что служба выступила с предложением разработать систему анализа операций, которые проводят в РФ с криптовалютой. Как ожидают авторы этой инициативы, система будет работать при помощи искусственного интеллекта.

Также уже известно, что на реализацию проекта «Прозрачный блокчейн» потребуется 760 млн руб. из государственного бюджета.

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