В России за сутки выявили менее 5 тыс. заразившихся COVID-19

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в РФ за последние сутки выявили 4 945 новых больных COVID-19. Таким образом, впервые с 23 апреля суточный прирост заболевших в нашей стране составил менее 5 тыс.

Всего к утру 11 августа в 85 регионах страны зафиксировано 897 599 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровели – 703 175 (+6 494). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 15 131 человек (+130 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 694 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 168 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+157), Подмосковье (+154) и Ростовская область (+126)

Напомним, накануне в России было зафиксировано 5 118 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее сообщалось, что первой страной, которая официально зарегистрировала противовирусную вакцину от COVID-19, стала Россия. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании с членами кабинета министров

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.