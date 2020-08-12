Акции «Аэрофлота» обновили максимум с 27 июля

Акции «Аэрофлота» на торгах «Московской биржи» подскочили более чем на 7% – до 89,18 руб. и обновили максимум с 27 июля.

Напомним, с 13 августа короткие продажи акций «Аэрофлота» будут приостановлены из-за внеочередного собрания акционеров по вопросу допэмиссии акций.

Ранее сообщалось, что индекс Московской биржи по итогам торгов превысил 3000 пунктов благодаря нефти и ожиданиям новых денежных инъекций от ФРС. Аналитики прогнозируют сохранение тренда, однако на его пути – ряд вероятных шоков.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Рынок отыгрывает мировой позитив».