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Акции дня: Аэрофлот взлетел на «шортокрыле»

Москва, 12.08.2020

Российский рынок  продолжает активный рост и на торгах в среду, после ралли накануне. Огромный позитивный настрой для рынка дали новости и регистрации вакцины против короновируса. Первая в мире вакцина была зарегистрирована в России и в ближайшее время начнется ее массовый выпуск. Это событие снижает вероятность второй волны эпидемии осенью этого года, и как результат  вверх пошли акции самой пострадавшей от пандемии компании – «Аэрофлота». 

На торгах в среду бумаги авиаперевозчика выросли сразу на 2,75%, хотя днем рост превышал 7%. Кроме позитивных новостей акции толкали вверх запрет на открытие новых коротких позиций по бумагам авикомпании со стороны Московской биржи. Это связано с корпоративным событием - дополнительной эмиссией акций. Российские брокеры разослали клиентам сообщения о том, что сегодня после 18:00 все незакрытые короткие позиции будут ликвидированы по рыночным ценам. Это могло вызвать массовое досрочное закрытие «шортов»  и привести к резкому росту котировок «Аэрофлота». Однако в дальнейшем Московская биржа выпустила разъяснение в котором говорилось, что заперт распространяется на новые короткие позиции, «шорты» открытые ранее, должны закрываться на усмотрение брокеров.

По итогам сессии индекс Мосбиржи продолжил рост на 1,6% до 3053,99 пункта, индекс РТС - на 0,86% до 1307,12 пункта. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:50 мск  составила 45,17 доллара за баррель (+1,51%). Российская валюта снижалась – 73,62 рубля за доллар.

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