Дирижёр Владимир Спиваков отказался от вручённого Лукашенко ордена

Народный артист СССР, главный дирижер Национального филармонического оркестра РФ, президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который в 2014 году вручил ему президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам самого дирижёра, это сделано в знак протеста против насилия в отношении граждан республики, передаёт РИА Новости.

«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «чёрная» сила – это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили», – заявил Спиваков.

При этом он подчеркнул, что сегодня в Белоруссии «царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране».

Ранее сообщалось, что Союз журналистов России (СЖР) заявил белорусским властям решительный протест в связи с поведением силовиков в отношении корреспондентов российских СМИ. Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте СЖР, белорусская милиция и ОМОН действуют в отношении представителей СМИ с особой жестокостью.