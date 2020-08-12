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Дирижёр Владимир Спиваков отказался от вручённого Лукашенко ордена

Москва, 12.08.2020

Народный артист СССР, главный дирижер Национального филармонического оркестра РФ, президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который в 2014 году вручил ему президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам самого дирижёра, это сделано в знак протеста против насилия в отношении граждан республики, передаёт РИА Новости.

«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «чёрная» сила – это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили», – заявил Спиваков.

При этом он подчеркнул, что сегодня в Белоруссии «царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране».

Ранее сообщалось, что Союз журналистов России (СЖР) заявил белорусским властям решительный протест в связи с поведением силовиков в отношении корреспондентов российских СМИ. Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте СЖР, белорусская милиция и ОМОН действуют в отношении представителей СМИ с особой жестокостью.

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