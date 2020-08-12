Экономика Великобритании сократилась на рекордные 20%

Экономика Великобритании пострадала из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом сильнее, чем экономика любой другой страны Европы.

Объем производства в стране упал на 20,4% во втором квартале, что стало сильнейшим падением с момента начала ведения статистики в Великобритании в 1955 году. Такое сокращение также подтолкнуло Великобританию к первой с 2009 года рецессии.

Кроме того, данные показали, что в стране происходили массовые сокращения рабочих мест с момента начала пандемии коронавируса в мире, а министр финансов Великобритании Риши Сунак признал, что впереди ждет еще более худшая ситуация.

"Я уже говорил, что впереди тяжелые времена, и сегодняшние цифры подтверждают, что тяжелые времена уже наступили, - сказал он после публикации данных. - Сотни тысяч людей уже потеряли работу, и, к сожалению, в ближайшие месяцы (рабочие места) потеряют еще много людей".

Последние данные также указывают на риски преждевременного прекращения государственной поддержки компаний и работников. Программа временных отпусков затронула почти 10 миллионов рабочих мест, в рамках нее правительство продолжает выплачивать заработную плату работникам. На этом фоне министр финансов настаивает, что необходимо постепенно отказываться от этой программы.

В то же время сейчас наблюдается восстановление - объем производства в Великобритании в июне подскочил на рекордные 8,7%, превзойдя прогнозы, - но такие частые данные, как расходы на кредитные карты и потребление электроэнергии остаются ниже уровня до введения ограничительных мер.

"Быстрые темпы роста, наблюдаемые в некоторых секторах, таких как гостиничный бизнес, говорят нам больше о степени, в которой блокировка нанесла ущерб экономической деятельности, чем о перспективах быстрого восстановления, - считает Джеймс Смит, директор по исследованиям в Resolution Foundation. - Поскольку многие фирмы не могут работать в обычном режиме, восстановление потребует времени".

Снижение количества заражений в стране только усилило опасения по поводу быстрого снятия мер экономической поддержки. Ситуацию ухудшает и то, что британские компании могут столкнуться с более высокими тарифами, если Лондон не сможет заключить торговую сделку с Брюсселем до конца года.

Экономисты и инвесторы ожидают, что Банк Англии усилит свои денежно-кредитные стимулы в конце этого года за счет увеличения объема покупки облигаций. Центральный банк уже закачал миллиарды фунтов в финансовую систему и снизил ключевую процентную ставку почти до нуля.

"Стимулы, которые появились после возобновления экономики, вероятно, подтолкнут производство к росту в течение лета, но восстановление, вероятно, замедлится осенью. Мы ожидаем, что Банк Англии ослабит монетарную политику, поскольку отскок окажется менее полным, чем указано в его прогнозах на прошлой неделе, хотя теперь мы считаем, что существует риск того, что дополнительные стимулы появятся в начале 2021 года, а не в конце этого года", - сказал Дэн Хэнсон, старший экономист по Великобритании.

Вдобавок к такому ощущению неуверенности газета Financial Times сообщила ранее, что Сунак рассматривает вариант перенести публикацию бюджета осенью, если Британию поразит вторая большая волна коронавируса.

Последние данные свидетельствуют о том, что Британия дорого заплатила за то, что медленнее, чем большинство других стран, ввела ограничительные меры. В стране также зарегистрировано самое большое число погибших от коронавируса в Европе, и, вероятно, здесь наблюдается самый тяжелый спад среди всех крупных экономик мира.

Данные также показали, что ущерб для экономики во втором квартале был значительным: только в строительной отрасли наблюдалось сокращение на 35%.