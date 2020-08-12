Байден определился с дублером

Соперник Дональда Трампа на предстоящих в США в ноябре выборах главы государства Джо Байден назвал своего кандидата в вице-президенты – это бывший генпрокурор штата Калифорния Камала Харрис. Решение очень рискованное. Но, возможно, это тот случай, когда риск окажется благородным делом, которое, в итоге, приведет к победе.

С объявлением имени будущего вице-президента Байден тянул буквально до последней возможности. Конвент (съезд) Демократической партии, где полагается назвать своего кандидата, который, с этого момента, официально вступает в предвыборную гонку, намечен на 17-20 августа. Будущий вице-президент, по непреложному правилу, должен быть назван не позднее, чем за пять дней до конвента. Это крайней срок. В него Байден все-таки уложился.

«Имею честь объявить, что я выбрал напарницей в гонке Камалу Харрис - бесстрашного защитника простых людей и одного из самых выдающихся государственных служащих в стране», - написал он 11 августа в своем твиттере.

Многие американцы, должно быть, вздохнули с облегчением. А многих такой выбор, наоборот, озадачил. Впрочем, есть подозрения, что была бы названа любая другая кандидатура – реакция оказалась бы такой же.

Уникальность этой избирательной кампании демократов в том, что впервые огромное, а может, и решающее значение для нее имеет не то, кто пойдет в соперники Трампу первым номером, а то, кто будет в связке с ним. И это понимают все – и сторонники, и противники партии.

Байдену – 77 лет. Будь он даже в превосходной физической форме, ясно, что он – президент, в лучшем случае, на один срок. Значит, голосуя за его вице-, американцы, с высокой долей вероятности, проголосуют и за его преемника. Но огромная проблема демократов в том, что превосходной физической формы нет. «Сонный Джо», как обзывает своего соперника Трамп, то и дело демонстрирует признаки старческой неадекватности. Чего стоит только мартовский конфуз, когда, обращаясь к избирателям Лос-Анджелеса и представляя им членов своей семьи, Байден указал рукой на свою жену, назвав ее «моей сестрой Валери»! Оценить, как изменилось его состояние с тех пор, избиратели толком не могут. «Говорящими головами» демократов стали лидер сенатского меньшинства Чак Шумер и спикер Нэнси Пелоси. Объяснение, которое дается в американских СМИ этому факту логично, но, опять-таки, не красит Байдена как кандидата в президенты. Якобы, демократы опасаются, что, ведя активную предвыборную кампанию, он может стать жертвой коронавируса, как известно, в первую очередь, косящего пожилых людей.

Одним словом, Байдену срочно требовался надежный дублер. Но, к огорчению партийного истеблишмента, дело не только в этом.

В Америке не утихают волнения, катализатором которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, убитого в мае полицейским. Протесты, в коих участвуют миллионы человек, убедительно продемонстрировали: левая, политкорректная, социалистическая Америка – это сила. И с ней Демократической партии придется считаться. Значит, для победы будет недостаточно предъявить публике только Байдена, позиционируя его как продолжателя курса Барака Обамы, за которого нужно отдать свой голос, потому что он – против Трампа. Нужно, чтобы избранника демократов полюбили. Человек, в которого «влюбилась» левая Америка, был – это Берни Сандерс. Но его вынудили уйти с предвыборной дистанции, что объяснимо: он все-таки слишком радикален. Значит, срочно требовалась замена.

Камала Харрис, видимо, показалась подходящим ручным Сандерсом. Как у будущего президента у нее есть немало достоинств, которые могут привлечь левых. Она – женщина, да вдобавок еще цветная: ее мать – индианка, отец – уроженец Ямайки. Президента с таким происхождением американские либералы (а в США этим термином обозначается местный вариант социалистов) давно уже ждут. Плюс Камалы Харрис и ее возраст. Ей 55 лет. По меркам американской политики, где давно уж на первых ролях находятся люди от семидесяти и старше она – прямо-таки девочка. Наконец, политическая биография Харрис связана с Калифорнией – оплотом американского либерализма.

Вот, правда, все эти преимущества заметно портит один недостаток. Харрис не очень удачно выступила на партийных выборах кандидата в президенты. От нее ждали большего, чем повторения, в менее радикальном и резком духе, положений, которые отстаивали прочие кандидаты-леваки, тот же Сандерс. Не случайно вторым, после Байдена, в ходе праймериз, вопреки прогнозам, оказалась не она, а сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. Это может сыграть против Байдена. Голосовать за возможного главу государства, в котором прекрасны только анкетные данные, может оказаться слишком даже для самых убежденных противников Трампа.

Но ни Уоррен, ни соратница Обамы Сьюзан Райс, ни жена Обамы Мишель, ни поднадоевшая избирателю Хиллари Клинтон, ни какой-нибудь кандидат-мужчина (какой – не ясно: выбор популярных соратников сильного пола, как показали те же внутрипартийные выборы, у Байдена до обидного невелик) на роль вице-президента не подошли. Сумма их недостатков перевешивала достоинства, куда сильнее, чем у Харрис.

«Джо Байден в состоянии объединить Америку, потому что он посветил всю свою жизнь борьбе за нас», - прокомментировала она известие о том, что стала кандидатом в вице-президенты. Возможно, говоря об Америке, Харрис имела в виду левую Америку. Ее Байден теперь действительно в состоянии, если не объединить, то хотя бы попытаться это сделать.

А Трамп кандидатуре Харрис, похоже, обрадовался. «Она будет для нас самым лучшим вариантом», - сказал президент в эфире Fox news. Что ж, так это, или нет, станет ясно уже скоро.