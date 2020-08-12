Китай усиливает свое экономическое влияние на Ближнем Востоке

Пекин продолжает расширять свое влияние на Ближнем Востоке через нефтегазовый сектор и инфраструктурные проекты. Наглядным примером того, как действуют китайцы в регионе, может служить недавнее соглашение с ADNOC, государственной нефтяной компанией Абу-Даби, одного из семи эмиратов ОАЭ.

Обстановка в регионе сейчас благоприятствует экспансионистской политике Поднебесной. После второй за последние пять лет ценовой войны против американских «сланцевиков», развязанной Эр-Риядом и, заметим, такой же неудачной, как первая, практически все государственные нефтяные компании Ближнего Востока и правительства входящих в него стран вынуждены искать способы снизить очень большие дефициты бюджета.

Поскольку цены на нефть растут медленно выбор для этого у ближневосточных государств небольшой. Можно продавать государственные активы путем первичных размещений (IPOs) или в виде долей в нефтяных и газовых проектах, что недавно и сделал ADNOC, продав 49% своих газопроводов международным инвесторам за 10 млрд долларов.

Можно также продавать те же самые активы компаниям стран, для которых немедленные экономические негативные последствия таких сделок бледнеют в сравнении с долгосрочными геополитическими и финансовыми выгодами. К таким странам относится Китай.

ADNOC объявил о передаче прав собственности на месторождения Нижний Закум, Умм-Шаиф и Наср от существующего холдинга China National Petroleum Corporation (CNPC) «дочке» другой китайской нефтяной компании China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) - CNOOC Limited. CNOOC покупает 40% акций PetroChina Investment Overseas (Middle East) Ltd (PetroChina), главным пакетом акций которого обладает CNPC, через холдинговую компанию CNOOC Hong Kong Holding Limited (CNOOC HK).

После того, как предложение было одобрено Высшим нефтяным советом Абу-Даби (SPC), CNOOC войдет в главный консорциум, разрабатывающий месторождение Нижний Закум и состоящий из индийской нефтяной компании ONGC Videsh (10%), японской INPEX Corporation (10%), китайской CNPC (6%), итальянской Eni (5%) и французской (5%). CNOOC также войдет в консорциум, разрабатывающий месторождения Умм-Шаиф и Наср и состоящий из Total (20%), Eni (10%) и CNPC (6%). При этом ADNOC сохранит 60% акций обоих консорциумов.

Кроме расширения присутствия Китая на Ближнем Востоке при помощи мегапроекта «Один пояс, один путь», сделка с ADNOC стала первой, когда китайская компания участвует в проектах главной нефтяной компании Абу-Даби. Она стала последствием подписанного 22 июля 2019 года рамочного соглашения между ADNOC и CNOOC о «поисках и развитии новых возможностей для сотрудничества» в нефтяном секторе и в секторе сжиженного газа (LNG), которое директор ADNOC Ахмед аль-Джабер назвал «далеко идущим» соглашением. При этом следует иметь в виду, что Абу-Даби в составе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) является одним из главных союзников США в регионе. То есть усиливая свое влияние в Абу-Даби, Пекин одновременно ослабляет влияние в нем Вашингтона, отношения с которым у него в последнее время сильно испортились. О важности, которую придают сделке с ADNOC в Пекине, говорит тот факт, что на ее подписании присутствовал лично Председатель КНР Си Цзиньпин.

О важности соглашения говорят его огромные масштабы, то, что оно касается не только нефти, но и сжиженного газа, а также то обстоятельство, что ADNOC и CNOOC намерены плотно сотрудничать и в нефтепереработке. Причем, не только на территории Абу-Даби, но и в Китае.

В отношении Абу-Даби у Пекина, похоже, далеко идущие планы. Как сообщает Oil Price, в целом Китай намерен вложить в экономику этого арабского эмирата 45 млрд долларов.