Коронавирус в России: опубликованы новые данные о заболевших и умерших

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за последние сутки выявили 5102 новых больных COVID-19.

Всего к утру 12 августа в 85 регионах страны зафиксировано 902 701 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровели – 710 289 (+7 123). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 15 260 человек (+129 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 689 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 167 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+161), Подмосковье (+152) и Ростовская область (+127)

Напомним, накануне в России было зафиксировано 4 945 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.