Курс доллара: в Сбербанке оценили перспективы рубля

Вечером во вторник, несмотря на то, что основные резервные валюты отыграли часть потерь, рубль сохранил свой рост к доллару и евро. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 73,10 руб., что на 37,5 коп. ниже уровня закрытия понедельника. Курс евро составил 85,99 руб., потеряв за сутки 27,75 коп.

Таким образом, рубль вчера укрепился в обеих валютных парах вслед за другими валютами ЕМ, которые активно отыгрывали повышение интереса глобальных инвесторов к рису за счёт позитивных данных макроэкономической статистики и замедления темпов распространения коронавируса в мире.

Кроме того, рубль поддержали мировые цены на нефть, ускорившие свой рост после заявления главы Saudi Aramco о восстановлении спроса на сырьё. Так, вечером во вторник стоимость «чёрного золота» марки Brent выросла до 45,25 долл. за баррель (+0,58%). Подскочили в цене и контракты на WTI, которые торговались по 42,32 долл. (+0,91%).

По мнению, Анны Бодровой из ИАЦ «Альпари», рубль вчера позитивно отреагировал на дорожающие нефтяные котировки. При этом, он подчеркнула, что потенциал укрепления здесь ограничен.

«Несмотря на все плюс, доллар на ближайших сессиях будет торговаться в широком коридоре 72,75-75,00 руб. При этом курс евро откатился вчера к 86,00 руб., но это почти ничего не меняет в перспективах сильной валюты ЕС. Поэтому до конца этой рабочей недели евро останется в диапазоне 85,50-87,00 руб.», – полагает она.

Михаил Шульгин из «Открытие Брокер», считает, что слабость доллара, которая наблюдалась накануне, стала следствием возвращения интереса инвесторов к риску.

«Большинство валют развивающихся рынков во вторник активно росли к доллару. При этом рубль был одним из лидеров роста. Да и вообще он уже третий день подряд укрепляется в паре с «американцем». Но мы полагаем, что перспективы рубля станут более позитивными после закрытия ниже 72,00. До этого же момента цель на уровне 75,00 остаётся пока в фокусе», – отметил эксперт.

Коллега Шульгина по «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, уверен, что рубль вчера рос благодаря нефти, а также на фоне восстановления спроса на российские долговые бумаги после июльских распродаж.

«Кроме того, на курс нацвалюты положительно влияет поворот инвесторов к секторам реальной экономики. Сегодня российский Минфин проведёт очередные аукционы ОФЗ, которые также могут подтвердить идею возвращения нерезидентов в рублевые бумаги, что естественно позволит рублю ещё немного укрепиться», – предположил он.

Аннна Зайцева из ГК «Финам» отметила, что одним из ключевых факторов, способствовавших вчерашнему укреплению российской валюты, стало окончание сезона дивидендных выплат, в ходе которых зарубежные акционеры отечественных корпораций конвертировали полученные дивиденды в иностранную валюту.

Также, по её мнению, поддержку курсу рубля оказали цены на нефть. При этом она убеждена, что на текущей неделе на рынке «чёрного золота» позитивная динамика сохранится на фоне в ожидания заседания ОПЕК+, намеченного на 17-18 августа.

«Учитывая явные признаки восстановительных процессов в глобальной экономике, риторика ОПЕК+ может измениться в сторону позитива, что поддержит цены на «чёрное золото», которые станут драйвером для движения рубля в сторону укрепления.

А вот аналитики Sberbank CIB с некоторой осторожностью смотрят на дальнейшие перспективы рубля. В частности, они предупреждают, что при усилении геополитических рисков, дальнейшего обострения отношений между Вашингтоном и Пекином, а также резкого ослабления турецкой лиры наша валюта ещё до конца этой недели может развернуться вниз, протестировав в паре с долларом уровень в 75,00.

«С другой же стороны, если негативный сценарий не будет реализован, а темпы восстановления американской экономики ещё больше ускорятся, то появится возможность для умеренного укрепления рубля», – резюмировали эксперты Сбербанка.