Минпромторг нацеливается на второе место на рынке редкоземельных металлов

Минпромторг заявил об амбициях России, которая обладает 12 миллионами тонн или 10% от мировых запасов редкоземельных металлов (4-е место в мире), на международном рынке. На 2019 год, по данным геологической службы США, их производство в нашей стране составляло лишь 1,3% от общемирового объема.

Ближайшая цель — уйти от зависимости от импорта этих критически важных для электроники и обороны материалов. Более долгосрочная — до 2030 года нарастить производство до 10% от глобального объема и выйти на второе место в мире, преодолев отставание от Китая, который сейчас удерживает первенство и по запасам, и по производству — 37% и 63% от общемировых соответственно. С этой целью в России реализуются и намечены проекты, объем инвестиций в которые оценивается в 1,5 миллиарда долларов, рассказал Рейтер заместитель министра промышленности РФ Алексей Беспрозванных.

Впрочем, по этому пути идет не только Россия, но и, к примеру, соединенные Штаты, которые до начала 1990-х годов были основным производителем редкоземельных металлов (РЗМ).

17 элементов, включающая скандий, иттрий, лантан и лантаноиды, так называемые редкоземельные металлы, имеют широчайшее применение в электронике, энергетике и космосе, судостроении, автопроме, нефтепереработке и строительной индустрии, они критически важны для обеспечения обороноспособности страны — для производства современных систем вооружения, военной техники.

Еще в 2016 году на совещании по развитию промышленности редкоземельных металлов президент России Владимир Путин призвал «оценивать перспективы отрасли на горизонте 5—10 и более лет, отталкиваясь от этого, формировать инвестиционные программы. Нужно определить приоритетные сегменты для бизнеса в сфере РЗМ, и российские предприятия могут быть в полной мере конкурентоспособными и успешными».

После развала СССР производственная цепочка редкоземельных металлов была разорвана, и теперь Россия вынуждена экспортировать сырье и закупать готовую продукцию за рубежом, в основном, в Китае.

Но уже давно поставлена задача перейти на обеспечение за счет собственных ресурсов и собственного же производства. Ради этого в России был с января 2020 года снижен налог на добычу редких металлов до 4,8% с 8%, для новых проектов сроком на 10 лет введен понижающий коэффициент 0,1, под проекты РЗМ предоставляется льготное кредитование и субсидируется ставка по займам.

В утвержденную в текущем году «дорожную карту» развития отрасли, по словам Беспрозванных, вошли 11 проектов с привлечением частного бизнеса с инвестициями 100—110 миллиардов рублей.

Основные — освоение крупнейшего в России месторождения редкоземельных металлов и ниобия Томтор в Якутии (контроль — у группы «Ист» Александра Несиса) и Зашихинского месторождения РЗМ в Иркутской области (30% — у ЧТПЗ Андрея Комарова). Инвестиции в эти проекты, по плану составят свыше 50 миллиардов рублей и 30 миллиардов рублей соответственно. Кроме того, в подмосковном Королеве развивают производство по разделению и комплексной переработке концентратов редкоземельных металлов, по технологии, разработанной компанией Скайград. К концу 2020 года планировалось реализовать второй этап проекта, который предусматривает увеличение объемов переработки концентрата до 1 тысячи тонн в год и расширение номенклатуры получаемой продукции. Часть его будет расположена поближе к источнику сырья — в Соликамске.

«В основном все эти проекты нацелены не только на закрытие внутреннего потребления редких и редкоземельных металлов, но и на работу на зарубежном рынке... За пять лет мы хотим свою потребность перекрыть и уже в 2026 году выйти на экспортные рынки, а в 2028-ом хотим чувствовать себя уверенно, чтобы к 2030 году выйти на 10% рынка», — заявил замминистра Рейтер. По его словам, уже сейчас за рубежом есть интерес к редкоземельной продукции российского производства.