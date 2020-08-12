Нелётная погода на керосиновом рынке: цены на горючее топливо взлетели вверх

Российские авиакомпании, которые ранее пережили десятикратное падение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса COVID-19, закрытых границ и карантина, получили очередной удар, на этот раз со стороны производителей и продавцов топлива - они в августе неожиданно резко подняли цены на керосин.

«Авиационный керосин с поставкой в августе и начале сентября по итогам тендеров подорожал на двузначные величины», – говорится в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) на имя главы Минтранса РФ Евгения Дитриха.

В частности, в аэропорту Кольцово цена на керосин взлетела на 62,1%, в Домодедово - на 33,4%, в Жуковском - на 36%, в Пулково – на 18%. Во Владивостоке авиаторам пришлось заплатить за керосин на 20,4% больше, чем месяцем ранее. В Благовещенске цены на горючее топливо взлетели на 21,1%, в Иркутске - на 28,1%. В Краснодаре и Красноярске стоимость авиатоплива по итогам тендеров взлетели почти в 1,5 раза, передаёт Finanz.ru

При этом отмечается, что ресурсов покупать дорогой керосин у авиаперевозчиков нет.

«Резкий рост стоимости керосина практически сводит к нулю все принимаемые Кабмином и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста», - говорится в заявлении АЭВТ.

Кроме того, подчёркивается, что стремительный взлёт цен на керосин неизбежно приведёт к росту стоимости билетов для пассажиров. В этой связи АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС РФ инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах страны.