ОПЕК упрекнула Россию нарушении соглашения по добыче и снизила прогноз по спросу

Россия не полностью исполнила условия сделки по сокращению добычи нефти, говорится в отчете ОПЕК. В соответствии с принятыми по соглашению обязательствами, извлечение из российских недр «черного золота» не должно было превышать 8,5 млн баррелей в сутки с мая по июль включительно. Однако, по данным нефтяного консорциума, этот уровень был превышен – в июне до 8,75 млн баррелей в сутки, а в июле и того больше - до 8,8 млн б/с, по предварительным данным.

Минэнерго России представило свои расчеты, и они не совпадают с цифрами, оглашенными ОПЕК. По сведениям ведомства Александра Новака, в июне условия сделки были исполнены российскими нефтяниками на 99% и в июле сохранила такой же уровень добычи. Разница, по утверждению Министерства энергетики, возникла из-за несовпадающих методик расчетов, применяемых в России, ОПЕК и Международном энергетическом агентстве.

Откорректированное соглашение ОПЕК+, которое было подписано в мае, предполагало сокращение производства нефти всеми подписантами суммарно на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июле 2020года от уровня октября 2018 года. Россия и Саудовская Аравия приняли на себя обязательства в рамках сделки снизить добычу с 11 миллионов баррелей в сутки, до 8,492 миллиона б/с.

Всего в мире в июле добывали до 88,75 миллиона баррелей в сутки, что на 9,98 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в июле прошлого года, говорится в докладе. Но уже в августе ограничения по соглашению будут смягчены, и, соответственно, объемы добычи пойдут в рост, но уже сейчас увеличение производства нефти опережает динамику спроса.

Так что сможет ли рынок переварить «дополнительные» баррели – большой вопрос, поскольку, по прогнозу все той же ОПЕК, спрос на черное золото до конца года провалится даже сильнее, чем эксперты картеля предполагали ранее – дополнительно на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 9,1 миллиона баррелей в сутки, что хуже прогноза прошлого месяца.

Позитивной динамики от рынка ждут только в 2021 году – рост, предположительно, может составить 7 миллионов баррелей в сутки, и в этом прогноз ОПЕК остался неизменным.