ПФР продлил упрощённый порядок оформления пенсий и соцвыплат

Пенсионный фонд России (ПФР) продлил до конца августа упрощённый порядок оформления пенсий и социальных выплат, который ранее был введён из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте ПФР, отмечается, что до конца августа 2020 года фонд продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие россиянам в запросе необходимых сведений.

Кроме того, будут продлены и пересчитаны все ранее назначенные выплаты. Речь идёт о пенсиях, повышении выплат пенсионерам, достигшим 80 лет, а также о назначении и продлении пенсионных выплат инвалидам.