Прогноз погоды: россиян ждёт необычный сентябрь

Август уже почти перевалил за середину, но ранее обещанной жары мы как-то особо не дождались. Тем более сейчас почти на всю территорию России пришло похолодание, и градусники упорно не хотят показывать выше плюс 20 на Европейской части страны. Да и на юге температурный фон также немного понизился.

Сентябрь уже вот-вот вступит в свои права, и что же нам предрекают метеорологи в первый осенний месяц? А обещают они погоду необычную для сентября: августовское похолодание сменит тепло, которое наступит резко и внезапно.

Погода в сентябре в Москве

Так, очень приятное начало осени ждёт Москву. Синоптики обещают в сентябре комфортную климатическую обстановку, предрекая, что лето просто так не уйдет и до середины месяца мы будем наслаждаться теплом: воздух прогреется до плюс 24-25.

Холодать начнёт после 15 числа – не раньше, но это тоже под большим сомнением. Третья и четвертая декады месяца будут проходить при температурном фоне 18-20, ночные показатели не превысят отметки в 12 градусов тепла.

В этой связи синоптики призывают любителям загородных участков особо не переживать и спокойно завершать свои дела в садах и огородах. Все поздние овощи и фрукты успеют вызреть, их не «побьют» заморозки, картошку не придётся выкапывать из холодной земли. Хотя и затягивать с приведением дачных участков перед зимой в порядок тоже не стоит.

При этом небесные хляби не разверзнутся и дождей будет значительно меньше, чем обычно в это время года. Такое начало осени бывает редко, так что самое время ходить по грибы, да выбираться на природу, наслаждаясь ещё такими, по-летнему, тёплыми деньками. Почти всё время будет солнечно или переменная облачность. И только ближе к концу месяца набегут тучки и зарядят ливни.

Прогноз погоды на сентябрь в Центральном федеральном округе

Другие регионы Центрального федерального округа (ЦФО) также будут наслаждаться необычным с точки зрения погоды сентябрём. В частности, Тверь накроет теплом до плюс 25 и грибным дождями – короткими и приятными. Любителей этих даров леса, грибов, ждёт крайне урожайная осень, так что готовьте корзинки.

Жители Воронежа и Белгорода и вовсе не почувствуют наступления календарной осени: будет сухо, тепло, ни ветерка, ни дождика. Синоптики обещают и откровенную жару, правда на пару-тройку дней, когда градусники покажут плюс 28-30. После – немного станет прохладнее, но погода будет ясная и без дождей.

Владимир и окрестности тоже в начале сентября не минует тёплая и сухая климатическая обстановка. Солнышко, отсутствие осадков будут в радость всем садоводам и просто тем, кто любит хорошую погоду.

По прогнозу метеорологов, тепло в регионах ЦФО простоит примерно до 20-х чисел сентября. Последняя неделя первого осеннего месяца принесёт в округ циклон, а с ним дожди и резкое похолодание: тучи, ливни, воздух остынет до 10-12, могут быть поздние осенние грозы.

Погода в сентябре на российских курортах

Тем, кто собирается поехать отдыхать в сентябре к морю, протестировать «бархатный сезон» – можно только позавидовать. Синоптики предрекают, что Черноморское побережье будет радовать погодой даже более тёплой, чем обычно в это время года. Простоит она, по прогнозам, почти до начала октября. При этом море на курортах Кубани, в частности таких популярных, как Сочи, Адлер и Геленджик, к началу сентября прогреется до плюс 28 – более комфортного моря тем более осенью даже представить сложно.

Крым будет также крайне притягателен в первый осенний месяц для большинства туристов: как обещают синоптики, сентябрь точно не разочарует туристов и местных жителей. Ожидается, что испепеляющая жара спадёт, зато будет тепло и комфортно: температура воздуха составит около плюс 25-30. Ночи также станут очень приятными с освежающими плюс 20.

Море, активно отдающее накопленное за лето тепло, прогреется до состояния парного молока – плюс 24-25. При этом отдых в сентябре в Крыму – это не только пляжи, море и солнце, но и отличное время узнать побольше об истории полуострова, посетить местные достопримечательности, забраться на Ай-Петри, побывать на раскопках, сходить в музеи.

Тем более ни аномальной жары, ни штормов в сентябре не прогнозируется. Вторая декада обещает лишь небольшое волнение на море, но это даже красиво. А самыми тёплыми местами в Крыму в сентябре станут Форос, Евпатория и Саки (плюс 28-30). Во второй половине месяца на всей территории полуострова ночная температура опустится до плюс 15.

Конец месяца принесёт циклон, который выльет на курорты полуострова дожди и включит похолодание: градусники не покажут выше плюс 22, на Азовском побережье будет немного теплее – до плюс 25.

Прогноз погоды на сентябрь в СПб

Необычный во всех отношениях сентябрь ждёт жителей Санкт-Петербурга и тех, кто планирует посетить Северную столицу в начале календарной осени. Привыкший к регулярным дождям город на Неве, в этом году в первом месяце осени останется почти без осадков, зато с удивительными дневными температурными показателями – до плюс 20-25.

При этом и с наступлением темноты воздух редко будет остывать ниже плюс 10-15, что для сентябрьского Петербурга просто невероятно.

Более традиционная для СПб и Ленинградской области погода, согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, ожидается лишь ближе к началу октября, когда циклонический фронт понизит температуру воздуха до плюс 10-12 днём и до 5-7 градусов выше нуля ночь.

Кроме того, станет пасмурно, выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. Впрочем, это уже совсем другая история…