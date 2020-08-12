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«Роснефть» вдвое увеличивает перевалку нефтепродуктов через Архангельск

Москва, 12.08.2020

12 августа представители ПАО «НК «Роснефть» и правительства Архангельской области в ходе рабочей встречи рассмотрели предложения по размещению АЗС компании на трех основных трассах, в том числе на популярных туристических маршрутах.

Все моторное топливо, уже реализуемое в области на 35 АЗК/АЗС «Роснефти», соответствуют высшему экологическому стандарту «Евро-5». Стороны также обсудили возможность увеличения поставок нефтепродуктов крупным промышленным потребителям Архангельской области.

Сотрудничество «Роснефти» и Архангельской области не ограничивается нуждами одного этого региона, а имеет значение для всей российской Арктики. Благодаря модернизации оборудования на терминале НК «Роснефть» в Архангельске отгрузка нефтепродуктов для северного завоза достигнет 110 тыс. тонн, сообщила 12 августа пресс-служба ПАО «НК «Роснефть». Это вдвое выше показателей прошлого года.

Бензины высшего экологического стандарта и дизтопливо, в том числе и арктическое, предназначены для формирования на зиму запаса городов и поселков Крайнего Севера, что имеет для них большое социальное значение.

Заключенное в июле этого года новое Соглашение о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и Архангельской областью направлено на развитие инвестиционной деятельности и расширение сотрудничества «Роснефти» с местными предприятиями. Оно предусматривает развитие взаимодействия в сфере нефтепродуктообеспечения и энергетики, промышленной и экологической безопасности, реализации образовательных проектов, указывается в сообщении пресс-службы.

Как поясняет директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, предполагается продолжение развития на территории области корпоративной системы непрерывного образования. Она включает в себя довузовскую подготовку школьников в «Роснефть-классах» и сотрудничество с Северным (Арктическим) федеральным университетом в части не только подготовки студентов, но и совместных научно-технических разработок.

В порту Архангельска компания намерена увеличить объемы перевалки и бункеровки судов. Кроме того, уже с октября начнутся поставки нефтепродуктов через мощности «РН-Архангельскнефтепродукта» в адрес ГМК «Норильский никель». К маю будущего года «Роснефть» поставит предприятиям Норильского промышленного района по Северному морскому пути до 123,9 тыс тонн нефтепродуктов.

Нефтяная компания увеличивает также отгрузки через морской порт Архангельска металлоконструкций и оборудования на проекты по освоению месторождений Арктической зоны, в том числе для наиболее крупного проекта — «Восток-Ойл».

Как отмечается, все это будет способствовать выполнению задачи руководства страны по развитию Северного морского пути.

Комплексная опора на одного из лидеров российской промышленности позволит Архангельской области реализовать весьма амбициозные планы социально-экономического развития, разработанные назначенным недавно врио губернатора Александром Цыбульским, считает Михаил Делягин.

Как отмечает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, регион, который крайне важен для развития Северного Морского пути по Арктике, находится в непростой ситуации. Мало того, что в регионе сильны протестные настроения, инвесторы туда традиционно заходят с большой осторожностью. Однако теперь у Александра Цыбульского, человека, отлично зарекомендовавшего себя на прежних местах работы — бывший военный, окончивший Военный университет, замминистра экономики, губернатор НАО — есть все шансы проявить себя, говорит эксперт. Благодаря его усилиям региону удалось выстроить стратегические отношения с одним из крупнейших инвесторов — «Роснефтью», которая, судя по всему, пришла в Архангельск всерьёз и надолго, полагает он.

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