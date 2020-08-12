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Росстат сообщил, насколько упала экономика России

Москва, 12.08.2020
По оценке статистического ведомства, падение темпов экономического роста в России во втором квартале 2020 года составило 8,5%, вместо ожидавшихся 9,5%-10%.
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#Коронакризис
#Экономика
  • Росстат сообщил, насколько упала экономика России

Сельское хозяйство - один из драйверов российской экономики в период коронакризиса

Валерий Матыцин/ТАСС

Лучше прогнозов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта РФ во II квартале 2020 года. Как говорится в сообщении ведомства, индекс физического объема ВВП составил 91,5% относительно соответствующего периода 2019 года. В натуральном выражении показатель снизился на 8,5%.

Когда в середине июля Минэкономразвития опубликовало доклад «Картина деловой активности», там во втором квартале 2020 года предполагалось снижение ВВП РФ на 9,6% (в годовом выражении). В свою очередь, ЦБ РФ ожидал падения ВВП в апреле-июне 2020 года на 9,5-10%.

За год  Минэкономразвития в июньской версии прогноза ожидало падение ВВП РФ на 4,8%. В 2021 году министерство прогнозировало рост на 3,2%, в 2022 году — на 2,9%, в 2023 году — на 3,1%.

Отметим, что в I кв. рост экономики России составил 1,6%. На показателе уже сказалось влияние эпидемии.

«Основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжающееся снятие карантинных ограничений, которое наиболее позитивно отразилось на показателях потребительского рынка», — приводится в обзоре Росстата комментарий заместителя министра экономического развития РФ Полины Крючковой. 

Факторы падения, факторы роста

Предварительная оценка Росстата указывает на то, что страна пока не вступила в рецессию, но находится на ее грани, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Очень многое, по его мнению, будет зависеть от результатов третьего и четвертого кварталов, поскольку тут будут иметь большой вес экспортные показатели, а также сельскохозяйственный сектор.

Вкупе с ситуацией на нефтяном рынке экономика выдала наихудший результат за последние 10 лет, говорит он. Такое квартальное сокращение экономики год к году не наблюдалось с 2009 года, тогда по итогам третьего квартала ВВП падал на 8,6%.

Росстат рассчитывает результат, особо не анализируя сегмент малого и среднего бизнеса, на который приходится порядка 20% экономики, отмечет аналитик. А учитывая тот факт, что государственная поддержка на период пандемии распространялась на системообразующие сектора и предприятия, можно предположить, что альтернативные методы подсчета снижения экономики за второй квартал могут показать еще большие значения, считает он.

Среди основных драйверов, поддержавших ВВП можно выделить, пожалуй, только сельское хозяйство, на которое пришлось порядка 3,7% добавленной стоимости, говорит Антонов. Еще можно указать на инвестиционную активность – она, вопреки прогнозам, показывала не такое сильное падение как ожидалось. Между тем, на этом позитив кончается. По оценкам Росстата, снижение темпов роста добавленной стоимости в отчетном периоде прослеживалось во всех остальных отраслях экономики. Более того: некогда сильный сектор в лице промышленности упал, по предварительной оценке, ровно на столько, на сколько снизился ВВП – то есть на 8,5%.

Снижение добычи полезных ископаемых составило 10,3%, и, говорит Алексей Антонов, учитывая, что это основные столпы экспорта, ожидать резкого усиления экономики в двух последних кварталах года просто не с чего. На фоне неопределенности вокруг дальнейшего распространения коронавируса ожидать заметного экономического роста даже в следующем году довольно наивно.

Лучше, чем хуже

Размер падения ВВП оказался более щадящим, чем предполагалось ранее, признает главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Минэкономразвития прогнозировал его в 9,6%, ЦБ РФ на апрель-май – в 9,5-10%. Оценивать, какая из этих цифр более близка к истине – сложно, поскольку это соотношение прогноза и факта, хотя некоторые данные Росстата ранее уже вызывали сомнения, говорит аналитик. Но обращает на себя внимание, что снижение ВВП в России гораздо ниже, чем в ведущих экономиках за 2-й квартал: в США – на 32,9%,  в еврозоне – на 12,1%. Тем не менее, утешение в этом слабое. Падение крайне болезненно для страны, и без того дававшей крайне низкие, почти нулевые темпы роста экономики в последние годы.

Вместе с тем, наиболее острые факторы, вызвавшие такое снижение, ослабевают, констатирует эксперт. К ним относятся, безусловно, резкое падение цен и объёмов экспорта энергоносителей, месяцы искусственной приостановки работы целых отраслей и ограничения передвижений людей, огромное снижение реальных доходов населения на 8,2% как фактор внутреннего спроса и пр.  Сейчас есть вероятность, что во втором полугодии сокращение ВВП замедлится. Даже пессимистичный во втором квартале ЦБ прогнозирует годовое уменьшение показателя на 4,5-5,5%. Реальность, видимо, всё же будет хуже. Ближе к оценкам МВФ – 6,6%, Всемирного банка – 6%.

Если же пойдёт масштабная вторая волна пандемии, то просадка может оказаться и выше – более 10%, ожидает Марк Гойхман. Восстановление в любом случае обещает быть медленным. В лучшем случае оно начнётся в 2021 году. К уровню 2019 года ВВП может вернуться не ранее 2022 – 2023 годов. Факторы роста достаточно слабы. Цены углеводородов останутся в подавленном состоянии в перспективе ближайших месяцев из-за объективного снижения спроса.

Доходы населения и бизнеса как стимул покупок и роста производства не имеют сильных драйверов для повышения. Государство могло бы целенаправленно воздействовать на платёжеспособный спрос, направляя на стимулирование средства из резервов для поддержки людей и компаний. Но даже в самой острой фаза пандемии такие меры были недостаточны и малы по масштабам. Тем более нельзя ожидать этого сейчас, в более сглаженной ситуации, полагает аналитик.

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