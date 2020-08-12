Рынок драгметаллов накрыло волной продаж. Повторится ли сценарий 2011 года?

Инвесторы повернулись к драгметаллам спиной. Безудержный рост, наблюдавшийся с марта, завершился обвалом.

Стоимость золота рухнула более чем на 100 долларов, а от максимумов потери составляют уже около 8%. Это сильнейшее падение с 2013 года. Впрочем, масштабы движений на рынке серебра оказались еще более впечатляющими — котировки в буквальном смысле отправилось в свободное падение — потери за день составили почти 15%.

К слову, последний раз столь сильное падение цен на серебро за один день состоялось во время кризиса 2008 года, когда рухнул банк Lehman Brothers.

И хотя обвал случился внезапно и застал врасплох многих участников рынка, основной причиной, похоже, является динамика на долговом рынке США. Доходности гособлигаций уже неделю демонстрируют рост, и именно этот процесс запустил волну продаж на рынке драгоценных металлов.

«Вообще, столь сильные движения на рынке драгоценных металлов являются тревожным сигналом для рынков в целом — такова закономерность. Вместе с тем, отмечу, что с технической точки зрения пока ничего страшного не случилось. Цены на золото, которые совсем недавно преодолели свои исторические максимумы, сейчас протестировали сверху уровень 2011 года. Если он устоит, тогда, вполне возможно, мы увидим дальнейший рост котировок», — поделился мнением старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Стоит отметить, что последние события на рынке драгоценных металлов не обошлись без участия мелких инвесторов, ставших особенно активными в этом году — с появлением и набравшим популярность приложением для доступа на биржи Robinhood. К слову, в минувшую пятницу серебро вошло в десятку самых популярных инструментов среди пользователей.

Однако, как показывает практика, мелкие неподготовленные инвесторы почти всегда ошибаются в своих решениях или просто заходят в актив в самый последний момент — когда движение уже на исходе.

Похоже, это правило сработало и в этот раз.

К завершению ралли на рынке драгоценных металлов наиболее просвещенные участники рынка, похоже, начали готовиться заранее.

«Тревожный звонок прозвенел еще в конце прошлой недели. Отток средств из крупнейшего золотого ETF стал рекордным с марта. Если я не ошибаюсь, за день клиенты забрали более трети миллиарда долларов. Кроме того, появилась информация, что высшее руководство российских золотодобывающих компаний продало довольно крупные пакеты своих бумаг. Это так называемые инсайдерские продажи, они часто являются хорошим опережающим индикатором», — говорит Стремоухов.

Bloomberg

Исторические параллели

Напомним, в самом конце июля цены на золото обновили исторический максимум, установленный в 2011 году. При этом стоит отметить, тот рекорд также был установлен примерно в этих числах — тогда это был август, однако уже в сентябре 2011 года ситуация на рынке изменилась, и цены на золото начали снижаться. Нисходящий тренд сохранялся вплоть до осени 2015 года. Повторится ли история в этот раз?

Стоит, впрочем, отметить, что крупнейшие центробанки мира включили свои печатные станки на полную мощность, и инвесторы массово скупали золото в попытке застраховаться — печать бумажных денег лишь подрывает доверие к финансовой системе. Кроме того, сами центральные банки в последние годы были крупнейшими покупателями слитков, пополняя свои резервы наиболее твердым активом.

Так или иначе, сейчас на рынке драгоценных металлов разворачиваются крайне интересные события, которые требуют особого внимания.