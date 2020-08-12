Рынок отыгрывает мировой позитив

Хорошие новости

Торги на российском финансовом рынке 11 августа 2020 года завершились уверенным подъемом — индекс Московской биржи по итогам дня поднялся к максимуму с февраля и превысил отметку 3000 пунктов. В свою очередь, индекс РТС также демонстрировал хорошую динамику и преодолел уровень 1300 пунктов. Инвесторы отыгрывали позитивный внешний фон и повышение на рынке нефти.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,51%, до 3005,63 пункта. Долларовый индекс РТС — на 2,21%, до 1296,01 пункта.

В течение дня индексы обновили максимумы с февраля и июня соответственно: они поднимались до 3012,58 и 1301,19 пункта. Основой для роста, отмечает «Прайм», стало снижение темпов прироста новых случаев коронавируса, а также прогресс в исследованиях вакцины: первая в мире вакцина уже зарегистрирована в России, о чем заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Это дает инвесторам надежду на постепенное восстановление мировой экономики.

В свою очередь, нефть Brent в очередной раз установилась выше отметки 45 долларов за баррель — цена на баррель этого сорта выросла на 0,40%, до 45,17 долларов. Сентябрьские фьючерсы WTI выросли в цене на 31 цент (0,74%), до 42,25 доллара за баррель. При этом основные западноевропейские биржевые фондовые индексы росли на 1,7—2,4%, американские фондовые индексы — на 0,1—1%.

Между тем, во вторник оптимизм рынков несколько пошатнулся, Америка ушла в минус за счёт двух важных факторов, отмечает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко.

Во-первых, парадоксальный эффект вызвала хорошая новость. Создание вакцины от коронавируса заставило пересмотреть торговые стратегии последних месяцев. Новость о вакцине вернула инвесторам оптимизм, что коронавирус будет вскоре преодолен, вернув интерес к наиболее пострадавшим бумагам и секторам и запустив коррекцию по героям последнего времени — золоту и IT-гигантам.

А во-вторых, переговоры о новом пакете стимулов между демократами и республиканцами вновь зашли в тупик. Очередной дедлайн — предстоящая пятница, но наблюдатели говорят, что переговоры могут затянуться на недели. Это оставляет рынки с урезанной версией стимулов от исполнительных указов Трампа, что несколько хуже ожиданий. Отсутствие стимулов наводит инвесторов на мысль, что начавшееся восстановление экономики может затянуться. Впрочем, давление на рынке акций США днём ранее не вызвало усиленной цепной реакции.

Стоит отметить, говорит Алексей Кириенко, что вчера российский рынок преодолел важный рубеж в 3000 по индексу Мосбиржи благодаря новостям, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Эти новости одновременно оказали поддержку как рынку акций, так и рублю. Вакцина от коронавируса будет производиться заводом «Биннофарм», который входит в группу АФК «Система». Поэтому ее акции вчера за день прибавили 8,7%, а цены на акции уже в конце июля переписали исторические максимумы.

Сегодня же рынки в целом стабильны. Индекс Мосбиржи явно буксует на подходе к психологической отметке 3000, теряя на старте торгов в среду 0.2%. РТС теряет чуть больше, снижаясь на 0,4% за счет умеренного давления на рубль. Рынки будет поддерживать возвращение нефти к росту, уверен аналитик.

Рубль в боковике

Изобилие ликвидности, возникшее в результате монетарного стимулирования ФРС, продолжает искажать ценообразование на финансовых рынках, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Участники рынка ждут в сентябре расширения стимулов от ФРС, что потребуется на фоне запуска третьего раунда программы стимулов. Из-за агрессивных действий американского ЦБ инвесторы фактически закрывают глаза на расхождение между динамикой фондовых индексов и корпоративных прибылей, однако новый шок может заставить их поведение.

Это могут быть шокирующие данные по экономике (сейчас этого нет), считает Михаил Коган, либо неожиданный поворот в отношениях с Китаем (до выборов в США едва ли на это решатся), либо резкое ухудшение ситуации с коронавирусом (новости об успехах разработки вакцин стали рядовым явлением в биржевых лентах).

Поэтому краткосрочно можно ожидать сохранения позитивных тенденций на мировых финансовых рынках, отмечает он, по крайней мере до обновления основным фондовым индексом S&P 500 своего рекордного максимума (после закрытия во вторник потенциал роста оценивается в 1,8%).

У российских активов есть также пространство для роста, уверен эксперт. Санкционные опасения пока отошли на второй план. Индекс Мосбиржи, накануне взявший высоту в 3000 пунктов, технически выглядит готовым к дальнейшему продвижению к 3060—3100 пунктов, преодоление которых, по крайней мере с ходу, окажется не простой задачей. Также есть возможность и у национальной валюты перейти в боковик 72,60—74,00 руб. против доллара и 85,50—87,30 руб. против евро.

Удерживать от покупки иностранной валюты в тех же темпах, как это было в июле, будет благоприятная конъюнктура на рынке энергоносителей и возможный локальный всплеск интереса к ОФЗ в ожидании еще одного понижения ключевой ставки на 25 б. п. 18 сентября, говорит он. Но текущая диспозиция может измениться либо после 15 августа (обсуждение Китая и США торговой сделки) либо ближе к концу августа. Сентябрь—октябрь — традиционно не лучшая пора для фондовых рынков.

В это время, заключает Михаил Коган, может повыситься степень важности предстоящих выборов президента в США. Едва ли инвесторы смогут проигнорировать сохранение преимущества у Байдена, который обещал повысить ставку корпоративных налогов, что поспособствует переоценке риска на рынках. К тому моменту могут напомнить о себе и риски расширения санкций.