Союз журналистов России заявил Белоруссии решительный протест

Союз журналистов России (СЖР) заявил белорусским властям решительный протест в связи с поведением силовиков в отношении корреспондентов российских СМИ. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте СЖР, белорусская милиция и ОМОН действуют в отношении представителей СМИ с особой жестокостью.

«Журналистов избивают, ломают дорогостоящую технику, отнимают личные вещи. СЖР считает такую практику белорусских властей недопустимой и требует немедленно прекратить насилие в отношении представителей СМИ», - говорится в заявлении.

При этом СЖР выразил солидарность с коллегами, которые пострадали от незаконных действий белорусских силовиков. Как подчеркнул, секретарь СЖР Тимур Шафир, любые атаки на журналистов незаконны, все задержанные в Белоруссии представители СМИ должны быть немедленно отпущены безо всяких условий, а отсутствие аккредитации не является основанием для многочасового удержания.

Напомним, в ходе массовых протестов в Белоруссии зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на представителей СМИ. В частности, накануне сотрудники ОМОН в Минске избили дубинками водителя и журналиста белорусской «Комсомольской правды». Также милиция напала на журналистов русской службы ВВС. При этом все журналисты были в жилетах с надписью «Пресса» и аккредитациями. Кроме того, вчера в Минске с применением силы были задержаны сотрудники портала Onliner, передаёт РИА Новости.

Ранее в Белоруссии были задержаны фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев, журналист Znak.com Никита Телиженко, сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, журналист «Медузы» Максим Солопов, корреспондент RT Константин Придыбайло, журналисты Sputnik Беларусь Евгений Олейник и Инна Гришук, военкор Семен Пегов и его оператор Владислава Зиздок, корреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор этого телеканала Николай Антипов, трое стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly и некоторые другие. Во время задержания к российским журналистам применяли физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.