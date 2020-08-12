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Конфликт между Турцией и Грецией вспыхнул с новой силой

Москва, 12.08.2020
#Мир
#Турция
#Греция
  • Конфликт между Турцией и Грецией вспыхнул с новой силой

EPA

Отношения между Грецией и Турцией постоянно штормит. Однако нынешний конфликт, в основе которого газовые месторождения и морские границы, особенно сильный и обладает потенциалом дальнейшего углубления, чреватого переходом в военную стадию.

Греция и Турция спорят из-за морских территорий в восточной части Средиземного моря, где в последние годы открыли крупные месторождения газа.

«Все должны признать, что Турция и Турецкая Республика Северного Кипра не могут быть исключены из энергетического уравнения»,- заявил в июле вице-президент Турции Фуат Октай. Он также сказал, что Турция разрывает карты, «заточающие нас в тюрьму на материке».

Свои претензии Афины и Анкара обосновывают ссылками на континентальный шельф. Кроме морских границ, соседи и союзники по НАТО спорят из-за мигрантов, которые переходят из Турции в Грецию. Греки также пришли в ужас, когда турецкие власти вернули Айя-Софии статус действующей мечети.

В июле Анкара объявила о планах отправить научно-исследовательское судно «Орук Рейс» в Эгейское море к греческому острову Кастелоризо, расположенному всего в двух километрах от южного побережья Турции. Афины возмутились и обратились за помощью к Брюсселю. Градус в прошлом месяце удалось снизить Германии, которая сейчас председательствует в Евросовете на ротационной основе. Афины и Анкара начали переговоры по урегулированию конфликта.

Из европейских союзников больше всего Грецию с Кипром поддерживает Франция. Отношения между Парижем и Анкарой в последнее время, особенно после отправки турецких военных в Ливию, тоже значительно ухудшились.

США призывают Турцию и Грецию к переговорам, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что спор должен быть решен «в духе союзнической солидарности и в соответствии с международными законами».

Однако после того, как исследовательское судно под защитой турецких военных кораблей вышел в море, конфликт вспыхнул с новой силой. Турция и Греция пока, к счастью, ведут еще только войну слов. И Афины, и Анкара клянутся защищать свой суверенитет.

6 августа Греция подписала соглашение с Египтом о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны. Напомним, последнее обострение ситуации в Восточном Средиземноморье вызвало такое же соглашение, подписанное Анкарой с Триполи в ноябре прошлого года и отдавшее часть территории на востоке Средиземного моря Турции. По международным конвенциям эти воды принадлежат Греции и Кипру, но Турция Международную конвенцию по морскому праву ООН не подписала и, естественно, претендует на спорные воды.

Причем в Афинах подчеркнули, что соглашение между Грецией и Египтом главнее аналогичного соглашения между Турцией и Ливией и поэтому отменяет его.

Греческо-египетское соглашение вызвало ярость в Турции. Турецкая прервала переговоры с Грецией об урегулировании конфликта. 10 августа «Орук Рейс» вышел из море и к вечеру следующего дня подошел к острову Кастелоризо. Кроме этого, в Эгейском море 10-11 августа прошли учения ВМС Турции.

В день выхода турецких кораблей из порта Антальи ВМС Греции были приведены в состояние боевой готовности. Афины требуют, чтобы «Орук Рейс» и сопровождающие его семь кораблей ВМС Турции покинули зону морского шельфа Греции. Греция также настаивает на проведении внеочередной встречи глав МИД европейских стран для обсуждения действий Турции в восточной части Средиземного моря.

В Анкаре однако утверждают, что шельф вокруг Кастелоризо принадлежит Турции и что исследовательское судно будет проводить там сейсмические исследования полгода.

Анкара обвинила Грецию в обстреле частного турецкого катера в районе Родоса, в результате чего один турецкий гражданин был ранен, а также в обстреле турецких военных вертолетов.

Афины эту информацию опровергли. Так что пока, похоже, первые выстрелы в войне еще не прозвучали и война продолжается на словах, но ситуация очень напряженная и сложная. По крайней мере, ВМС Греции и Турции продолжают находиться в состоянии боевой готовности.

 

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