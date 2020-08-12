Вирусолог оценил безопасность российской вакцины от коронавируса COVID-19

Анатолий Альтштейн – российский врач-вирусолог, доктор медицинских наук – оценил безопасность российской вакцины от коронавируса COVID-19.

По словам специалиста, предварительные данные показывают эффективность и безопасность этой вакцины. При этом Альтштейн подтвердил, что эффективность и безопасность должны быть подтверждены. Поэтому нужна третья фаза, которая скорее всего, завершится к концу текущего года, передаёт РИА Новости.

«Хотя предварительные данные уже показали, что эта вакцина может быть и безопасной, и эффективной. Но для того, чтобы это утверждать с полным правом, нужно, чтобы была проведена третья фаза», – подчеркнул вирусолог.

Длительность третьей фазы, по мнению медика, зависит от того, как будет развиваться эпидемия коронавируса в тех местах, где будут проводиться испытания.

«Главный результат, который должен здесь быть, в смысле безопасности – это наблюдение за людьми, которые будут привиты и находиться в условиях сильной эпидемии. Надо надеяться, что это будет до конца текущего года», – пояснил Альтштейн, добавив, что российская вакцина не хуже, чем аналогичные вакцины, которые делаются сейчас на Западе.

Статистика коронавируса COVID-19 в России на 12 августа

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за последние сутки выявили 5102 новых больных COVID-19.

Всего к утру 12 августа в 85 регионах страны зафиксировано 902 701 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровели – 710 289 (+7 123). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 15 260 человек (+129 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 689 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 167 случаев инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+161), Подмосковье (+152) и Ростовская область (+127)

Напомним, накануне в России было зафиксировано 4 945 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.