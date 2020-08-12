Жилье для инвалидов: неисполненные государственные обязательства

Государственные обязательства по обеспечению жильем различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов, семей, имеющих детей—инвалидов, и инвалидов боевых действий до сих пор не выполнены.

Для тех, кто встал на очередь до 2005 года* и еще не получил жилье, проблема не решена уже в течение 15 лет. На начало текущего года в очереди на получение господдержки остаются свыше 42 тыс. человек.

Не лучше обстоят дела и с теми инвалидами, кто встал на учет после 2005 года. На сегодняшний день в органах местного самоуправления на жилищном учете состоит около 2,5 млн малоимущих граждан, из них инвалидов порядка 63 тыс. человек. В 2019 году улучшили жилищные условия только 3% общего количества очередников.

Граждане, вставшие на учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем за счет средств федерального бюджета, основной критерий обеспечения жильем указанной категории — это их нуждаемость.

Обеспечение жильем после 1 января 2005 года осуществляется в соответствии с жилищным законодательством только малоимущих граждан, инвалиды в отдельную группу в части обеспечения жильем не выделяются, и основным критерием обеспечения их жильем является не только их нуждаемость, но и имущественное положение.

В целом низкие темпы исполнения публичных обязательств по жилищному обеспечению льготных категорий граждан, как и само несовершенство законодательного регулирования предоставления жилищной поддержки (отсутствие единых принципов, в том числе низкий уровень адресности предоставления поддержки наиболее нуждающимся в ней, несоответствие форм поддержки нуждаемости и др.), являются общей и давно назревшей проблемой, требующей решения.

Однако для инвалидов эта проблема стоит наиболее остро в силу того, что данные граждане:

нуждаются в особой социальной защите и поддержке, в том числе жилищной поддержке (наряду с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также гражданами, страдающими тяжелыми формами хронических заболеваниями);

составляют одну из наиболее многочисленных категорий из числа граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (по данным формы 4 — жилфонд Росстата за 2018 год — 6%);

жилфонд Росстата за 2018 год 6%); обеспечиваются жильем очень низкими темпами — ежегодная доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получающих жилищную поддержку, не превышает 4% от численности граждан указанных категорий, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В 2018–2019 гг. Фонд «Институт экономики города» (ИЭГ) анализировал вопросы жилищного обеспечения граждан, относящихся к различным категориям инвалидов. Полученные аналитические результаты совпадают с ключевыми выводами проверки Счетной палаты в 2020 году. Например, недостатки федеральных информационных систем никуда не делись. По-прежнему невозможно в полной мере получить актуальную информацию и проанализировать реализацию мер господдержки обеспечения жильем инвалидов в разрезе всех категорий. Своей очереди на жилье инвалидам приходится ждать неприемлемо долго. Причем инвалидам боевых действий, семьям, имеющих детей-инвалидов, приходится ждать жилье дольше всех.

Решение проблемы жилищного обеспечения инвалидов и других льготных категорий граждан требует совершенствования законодательного регулирования, создания единой персонифицированной системы учета граждан, имеющих право на предоставление жилищной поддержки, а также существенного увеличения объемов бюджетных средств на эти цели.

С учетом особых потребностей инвалидов, их социальной уязвимости нужно отнести полномочия по предоставлению им жилищной поддержки к полномочиям Российской Федерации, делегированных субъектам Российской Федерации (с возможностью дальнейшего делегирования органам местного самоуправления) с финансированием за счет субвенций федерального бюджета. Такое решение в полной мере будет соответствовать принципам Конвенции ООН о правах инвалидов.

Кроме того, было бы правильно установить единый минимальный жилищный стандарт для инвалидов. Это обеспечило бы возможность постановки граждан на муниципальный учет очередников в случае несоответствия занимаемых ими жилых помещений требованиям. При этом предлагается при постановке на учет инвалидов не учитывать уровень их доходов (как исключение из общего правила нуждаемости по доходу).

Также, на мой взгляд, необходимо также расширить линейку выбора инвалидами формы жилищной поддержки, в частности, предоставить им возможность получить жилое помещение по договору некоммерческого найма. Но для этого необходимо создавать наемные дома социального использования, регулирование которых в Жилищном кодексе введено еще в 2014 году, но их число по стране в целом пока насчитывает не более десяти.

*Федеральное законодательство предусматривает различный подход к обеспечению жильем инвалидов в зависимости от сроков постановки их на жилищный учет: до и после 1 января 2005 года.