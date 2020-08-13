Акции дня: MSCI обратил внимание на «Яндекс»

Российский рынок продолжает рост и на торгах в четверг покупки российских акций продолжились. Активный рост демонстрировали бумаги компании Яндекс. По итогам сессии они прибавили 3,9%. Главным драйвером бумаг стало сообщение от международного индексного агентства MSCI о включении бумаг Яндекса в расчетную базу индекса с 31 августа.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

Вес акций «Яндекса» в индексе MSCI Russia составил около 8,1%, что приведет к притоку в эти бумаги со стороны ETF порядка 893 млн долл. По оценкам главного стратега «ВТБ Капитала» по рынку акций Ильи Питерского, приток пассивных денег в акции «Яндекса» в результате их включения в индекс MSCI Russia составит порядка 1,413 млрд. долл.

По итогам сессии индекс Мосбиржи продолжил рост на 0,87% до 3080,40 пункта, индекс РТС - на 1,45% до 1326,13 пункта. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:50 мск составила 45,07 долл. за баррель (-0,79%). Российская валюта укреплялась – 73,11рубля за доллар.