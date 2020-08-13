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Банк России запустил мобильное приложение

Москва, 13.08.2020

Российский Центробанк запустил мобильное приложение «ЦБ онлайн», которое станет помощником для тех, кто пользуется финансовыми услугами.

Новое приложение позволит потребителям задать регулятору вопрос о финансовых продуктах и услугах, а также оперативно получать ответы по наиболее часто встречающимся проблемам, передаёт официальный сайт Банка России.

Также при помощи «ЦБ онлайн» можно будет проверить информацию о финансовой организации, в частности, выяснить, какие услуги она оказывает, и найти на карте её ближайший офис.

При этом пользователи приложения получат возможность оставлять отзывы о качестве услуг, которые предоставляют кредитные и финансовые организации страны. Как пояснили в ЦБ в дальнейшем все отзывы будут учитываться при взаимодействии регулятора с этими организациями.

Кроме того, в приложении можно проверить банк или страховую компанию на наличие лицензии, а также выяснить, имеет ли право оказывать услуги та или иная микрофинансовая организация.

Уже известно, что приложение «ЦБ онлайн» будет доступно на платформах Android и iOS.

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