Евросоюз намерен ввести санкции против властей Белоруссии

Европейский союз (ЕС) может ввести новые санкции в отношении властей Белоруссии к концу августа, сообщает Рейтер. Рестрикциям могут быть подвергнуты лица, ответственные за подавление протестов после президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Германия, Литва, Латвия и Швеция публично высказались в пользу введения санкций, а Австрия также заняла аналогичную позицию, заявили источники агентства, которые пожелали остаться анонимными, перед экстренной встречей министров иностранных дел ЕС.

Согласно источникам, в отношении любого решения ЕС по санкциям, требующего единодушия всех 27 стран-членов, Венгрия сохранила скептицизм.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей.

Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погиб один человек, сотни – пострадали, тысячи – задержаны.