Прага ответила на призыв Помпео исключить «Росатом» из тендера на строительство ядерного блока

Чехия не собирается исключать претендента со стороны России из тендера на строительство нового ядерного блока, заявил премьер-в четверг министр страны Андрей Бабиш. Об этом сообщает Radio Prague.

Ранее глава госдепартамента США Майк Помпео заявил в Праге, что партнерство с Россией может подорвать национальную безопасность и суверенитет Чехии.

В интервью чешским СМИ Бабиш сказал, что он ясно дал понять Помпео, что Прага не может исключать участников торгов по правилам ЕС.

Российская государственная компания "Росатом" приняла участие в тендере на контракт на строительство нового энергоблока на Дукованах, одной из двух атомных электростанций (АЭС) в Чехии.

Как сообщалось ранее, глава энергокомпании ČEZ Даниэл Бенеш заявил о том, что в тендере на постройку энергоблока для АЭС "Дукованы", о котором будет объявлено в конце 2020 года, подали заявки несколько компаний, включая российский "Росатом", американскую компанию Westinghouse, китайскую China General Nuclear Power, французскую EDF, южнокорейскую KHNP и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.

Строительство блока должно стартовать в 2029 году, а закончиться - в 2036 году. Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов евро.

По словам Бенеша, кабинет министров Чехии в ходе конкурса может исключить ту или иную сторону из соображений национальной безопасности. Ранее ряд чешских СМИ сообщалось, что это могут быть российские или китайские компании.