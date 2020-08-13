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Прага ответила на призыв Помпео исключить «Росатом» из тендера на строительство ядерного блока

Москва, 13.08.2020
Алексей Петров

Чехия не собирается исключать претендента со стороны России из тендера на строительство нового ядерного блока, заявил премьер-в четверг министр страны Андрей Бабиш. Об этом сообщает Radio Prague.

Ранее глава госдепартамента США Майк Помпео заявил в Праге, что партнерство с Россией может подорвать национальную безопасность и суверенитет Чехии.

В интервью чешским СМИ Бабиш сказал, что он ясно дал понять Помпео, что Прага не может исключать участников торгов по правилам ЕС.

Российская государственная компания "Росатом" приняла участие в тендере на контракт на строительство нового энергоблока на Дукованах, одной из двух атомных электростанций (АЭС) в Чехии.

Как сообщалось ранее, глава энергокомпании ČEZ Даниэл Бенеш заявил о том, что в тендере на постройку энергоблока для АЭС "Дукованы", о котором будет объявлено в конце 2020 года, подали заявки несколько компаний, включая российский "Росатом", американскую компанию Westinghouse, китайскую China General Nuclear Power, французскую EDF, южнокорейскую KHNP и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.

Строительство блока должно стартовать в 2029 году, а закончиться - в 2036 году. Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов евро.

По словам Бенеша, кабинет министров Чехии в ходе конкурса может исключить ту или иную сторону из соображений национальной безопасности. Ранее ряд чешских СМИ сообщалось, что это могут быть российские или китайские компании.

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