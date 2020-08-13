В первой половине года 10% всей энергии в мире произвели ветряные и солнечные электростанции

Ветряные и солнечные электростанции произвели 10% мировой электроэнергии за первую половину 2020 года на фоне снижения потребления угольной энергетики, говорится в последнем отчете компании Ember.

В отчете также отмечается, что необходимо принять более радикальные меры для соблюдения целей, установленных в Парижском климатическом соглашении 2015 года.

Ученые говорят, что в течение следующего десятилетия необходимо значительно сократить выбросы парниковых газов в энергетическом секторе, чтобы ограничить глобальное потепление и попробовать снизить самые тяжелые последствия изменения климата, такие как наводнения, засухи и исчезновение видов ряда животных.

В отчете независимого аналитического центра по климату Ember говорится, что в первой половине 2020 года выработка электроэнергии за счет ветра и солнца выросла на 14% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а производство электроэнергетики угольных электростанций упала на 8,3%.

Отмечается, что общий спрос на электроэнергию упал на 3% за шесть месяцев из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Несмотря на спад, угольные электростанции по-прежнему производили 33% мировой электроэнергии за этот период.

"Чтобы сохранить шанс ограничить изменение климата 1,5 градусами по Цельсию, выработка угля должна сокращаться на 13% ежегодно в этом десятилетии", - сказал аналитик Ember Дэйв Джонс в комментариях к докладу.

В отчете говорится, что в Европе и Великобритании наибольший вклад вносили ветряная и солнечная энергетика - 21% и 33% соответственно в течение первой половины года, при этом в Китае - 10%, а в Соединенных Штатах - 12%.

В документен также отмечается, что производство угля в США и Европе упало на 31% и 32% соответственно, в то время как производство угля в Китае снизилось только на 2%.

В отчете Ember были рассмотрены данные из 48 стран, на которые приходится 83% мирового производства электроэнергии.