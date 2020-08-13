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Власти Китая начали борьбу против расточительного обращения с едой

Москва, 13.08.2020
Алексей Петров

Крупнейшие интернет-платформы Китая и социальные сети заявили о введении наказаний для пользователей с большим количеством подписчиков, которые расточительно обращаются с едой в своих трансляциях, пишет Reuters.

Китайские власти и владельцы интернет-компаний выступили против так называемых "королей продовольствия", поскольку правительство КНР призвало людей не допускать расточительства в разгар пандемии коронавируса.

Ранее, на этой неделе глава КНР Си Цзиньпин назвал расточительство еды "позорным", поскольку Китай также стремится обуздать растущую тенденцию среди интернет-знаменитостей, которые в последние годы приобрели толпы поклонников, поглощая большое количество еды за короткое время, снимая этот процесс на видео.

Платформа коротких видео Douyin, китайская версия TikTok, принадлежащая ByteDance, сообщила, что пользователям, которые ищут такие ключевые слова, как "трансляция поглощения еды" или "короли большого желудка", теперь будут показаны подсказки, призывающие их "отказаться от пустой траты продовольствия и есть разумно".

"Что касается любых действий, которые приводят к расточительству пищевых продуктов, если их обнаруживают, платформа в первый момент налагает штрафы в зависимости от степени нарушений, - говорится в заявлении Douyin без уточнений. - Мы призываем пользователей дорожить едой".

В мае Китай заявил, что разработает план реагирования для обеспечения продовольственной безопасности в 2020 году, поскольку власти страны обеспокоились сбоями в цепочках поставок сельскохозяйственной продукции из-за глобальной пандемии Covid-19.

Глава государства Си Цзиньпин сказал отметил, что количество еды, которое было потрачено впустую в Китае, "шокирует", и призвал страну помнить об ощущении кризиса в отношении продовольственной безопасности, что побудило муниципальные власти Китая начать соответствующие кампании, а рестораны - повысить штрафы за расточительство еды.

Все видео, на которых отмечалась пустая трата продовольствия, были названы государственной телекомпанией CCTV оправдывающими растраты. Тенденция, при которой знаменитости, часто имеющие стройные фигуры, быстро поглощают большое количество пищи, впервые зародилась в Японии и Южной Корее, как сообщили местные СМИ.

Другая платформа для небольших видео, Kuaishou, заявила, что будет останавливать любые прямые трансляции или заблокирует учетные записи, если будет обнаружено, что пользователи продвигают употребление больших количеств еды.

Популярная китайская платформа Weibo в отдельном заявлении сообщила, что ограничит использование видео, в которых размещен аналогичный контент, и призвала блогеров, употребляющих пищу, продвигать "правильную" концепцию потребления.

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