Коронавирус COVID-19 в России: новые данные о заболевших и умерших

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в РФ за последние сутки выявили 5 057 новых больных COVID-19.

Всего к утру 13 августа в 85 регионах страны зафиксировано 907 758 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровели – 716 369 (+6 098). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 15 384 человек (+124 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 692 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 162 случая инфицирования). Далее следуют Санкт-Петербург (+160), Подмосковье (+148) и Нижегородская область (+130)

Напомним, 12 августа в России было зафиксировано 5 102 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.