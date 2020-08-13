Курс доллара: рублю не помогла дорожающая нефть

Российский рубль вечером в среду активно просел к доллару и евро. Так, курс доллара к закрытию основной торговой сессии Мосбиржи составил 73,63 руб., что на 51,5 коп. выше уровня закрытия вторника. Евро подорожал ещё более мощно – единая валюта ЕС торговалась по 86,83 руб., прибавив за сутки 95,5 коп.

По мнению экспертов, рубля вчера вечером снижался в обеих валютных парах на фоне того, что игроки-нерезиденты увеличили спрос на валюту в связи с выходом из ОФЗ. При этом рубль оказался в среду вообще не восприимчив к внешнему позитиву, в частности, проигнорировав дорожавшую нефть.

Так, цена октябрьских контрактов на «чёрное золото» марки Brent выросла вечером в среду до 45,19 долл. за бочку (+1,55%), а стоимость на WTI поднялась до 42,28 долл. за баррель (+1,61%).

Но, как отметил Валерий Емельянов из ИК «Фридом Финанс» рост спроса на ценные бумаги и повышение мировых цен на «чёрное золото» не предотвратило дальнейшего движения в сторону падения нацвалюты.

«Доллар вчера поднимался до отметки 73,80, евро торговался в моменте выше 87,00 руб. Сегодня мы также ожидаем ослабление рубля, но оно, по нашему мнению, будет более умеренным. Доллар, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 73,70-74,10 руб., а евро в диапазоне 86,90-87,30», – предположил он.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», также отметил, что накануне рублю не помогла дорожающая нефть.

«В среду падение валют развивающихся стран тянуло вниз рубль. Причём происходило это даже несмотря на положительную динамику мировых цен на нефть», – рассказал эксперт.

При этом он отметил, что накануне для всех валют ЕМ был очень плохой день – рубль и большинство валют-аналогов падали.

«Например, к закрытию торговой сессии вместе с рублём снижались индийская рупия, бразильский реал и турецкая лира. Совсем никакой был и рубль, который падал на 0,7% к доллару и на 1,2% к евро», – напомнил Кравченко.

По его мнению, такая динамика была обусловлена торгами на международных площадках, где индекс доллара к основным валютам корректировался, а курс единой валюты ЕС существенно укреплялся.

«Рост валют на российском рынке усилился ближе к вечеру. В частности, доллар поднимался выше 73,80 руб., а евро протестировал отметку в 87,00 руб. Если же говорить о сегодняшней сессии, то мы полагаем, что рубль в паре с долларом уйдёт за отметку в 74,00, а в паре с евро за 87,00», – заявил эксперт.

Наталья Орлова из Альфа-Банка считает, что укрепление рубля в ближайшей перспективе получит поддержку со стороны увеличения счёта операций с капиталом. Как пояснила она, это возможность купить доллар на более выгодных уровнях.

«В начале лета доллар палад к рублю до 68,03, что является лучшим значением для нацваюты в этом году. Однако уже к началу последнего месяца лета пара доллар-рубль ушла к отметке 74,61», – напомнила она.

При этом Орлова считает, что так как наша страна пострадала от короновируса меньше других, рубль в ближайшие месяцы может укрепиться до 65,00. Однако прогнозное значение на конец года подразумевает 67,00 руб.

«Модель же справедливой оценки стоимости указывает, что ниже 70,00 руб. курс вряд ли задержится надолго и к концу 2021 года вернется к 75,00», – резюмировала экономист Альфа-Банка, отметив, что нельзя исключать и более существенного ослабления нацвалюты, если Россия не сможет диверсифицировать экспорт.