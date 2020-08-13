Государство приготовилось сделать интернет суверенным

Новая концепция

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание об участии России в разработке международных мер, задача которых: создать режим равных прав в управлении интернетом.

«Сейчас США полностью контролируют управление доменными именами и определение IP-адресов. Так сложилось, но так быть не должно. Последние решения администрации Дональда Трампа в отношении владельцев социальных сервисов и видеоприложений из КНР показывают, что США намерены и дальше жестко проводить свою политику в интернете в своих интересах. Это доказывает, что ни пользователи Сети, ни бизнес, ни государства не могут быть уверены в том, что их права и интересы будут должным образом защищены», — заявил Дмитрий Медведев на совещании, прошедшем в режиме видеоконференции.

Заместитель председателя СБ подчеркнул, что для Российской Федерации этот вопрос имеет принципиальное значение. «Мы исходим из того, что государство должно иметь право и реальную возможность самостоятельно управлять своим информационным пространством, поскольку это один из признаков суверенитета».

«Соответствующие подходы, в частности, определены в разработанной концепции безопасного функционирования и развития интернета», — добавил он.

Час от часу не легче

Внедрение систем управления собственным информационным пространством, то есть интернетом и телекоммуникационными сетями – идея, которая не может быть выполнимой на все 100%, отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Интернет изначально создавался как глобальное пространство, где нет географических границ, соответственно, на каждый новый ограничитель всегда появится тот или иной способ обхода. Контроль над интернетом только с одной точки зрения является прямым признаком суверенитета государства, с другой – это попытка тотально контролировать информационное пространство и жизнь граждан.

Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право на поиск, получение и передачу информации, это является его информационном правом и оно корреспондируется с обязанностями государства по обеспечению этих прав, говорит юрист. Учитывая планы на введение определенных ограничений и контроля за российским интернетом, государство начинает превышать свою роль и вместо обеспечения этих прав, может накладывать чрезмерные ограничения, что справедливо может вызвать гражданское возмущение и очередное снижение уровня доверия общества к государству, считает он.

Заместитель председателя Совбеза, как отмечает член генерального совета Деловой России Владимир Кузнецов, мотивирует свои предложения торговой войной Трампа с Китаем, и недавним кейсом попытки запрета ТикТока в США. Однако, по мнению эксперта, в вопросах денег и бизнеса всегда можно достичь договоренностей. Он считает, что у государственного управления интернетом одна цель, отключить его в некий «момент Х».

Защита интернета: возможно, но лишь отчасти

Смягчает ситуацию, впрочем, то, что глобально задача такого контроля — предотвращать кибератаки из-за рубежа на российский интернет и защищать интересы государственных серверов и бизнеса, полагает Дмитрий Горбунов. То есть на практике реальных ограничений для свободы общения в интернете такого рода контроль создавать не должен, отмечает он, с другой стороны, усиление роли «руки» государства может произойти в любой момент, если на то будут веские причины.

Напомним, говорит юрист, что еще в 2017 году правительство было озадачено словами президента о том, что необходимо разрабатывать автономные системы управления интернетом с целью уйти от доминирования со стороны США, откуда исходит управление доменными именами и определение IP. В связи с этим началась работа над разработкой так называемого закона о «суверенном рунете», который 1 ноября 2019 года вступил в силу. В частности, он обязывает операторов связи установить на свои сети оборудование, но в отличие от «закона Яровой», цель которого борьба с терроризмом и экстремизмом, оборудование это будет предоставляться за государственный счет и от лица Роскомнадзора. Общие затраты государства, кстати, составили более 20 млрд рублей, отмечает юроист. В частности, оборудование обеспечивает централизованное управление маршрутизацией трафика в случае хакерских атак на российский интернет. РКН, получает возможность фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из «черного списка» в РФ.

В целом, повторяет Дмитрий Горбунов, мировое интернет-сообщество развивается стремительно, и любые способы блокировки и контроля, установленные РКН, скорее всего, не смогут обеспечить полной защиты на предполагаемые атаки. В перспективы они смогут выявлять и создавать препятствия, но в действительности полностью обезопасить сеть будет проблематично, полагает Дмитрий Горбунов.