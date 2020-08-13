Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске.

По данным ТАСС, которое ссылается на свои источники, в пресс-службе компании уже подтвердили эту информацию. При этом собеседник агентства рассказал, что офисы заблокированы, а внутри остались сотрудники.

«Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы «Яндекса» в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», – подтвердил источник ТАСС.

Всего в Минске функционирует два офиса «Яндекс», где работают 120 человек, большинство из которых сейчас трудятся удаленно.