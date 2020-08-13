Вход/Регистрация Подписка

В Китае готовят ответ на отключение от долларовой системы

Москва, 13.08.2020
#Китай vs США
#Экономика
  • В Китае готовят ответ на отключение от долларовой системы

Егор Алеев/ТАСС

В последнее время китайские чиновники и экономисты активно говорят о худших сценариях развития отношений между США и КНР. Больше всего в Китае опасаются запрета на пользование долларом и замораживания или частичной конфискации огромных долларовых активов Поднебесной.

Эти страхи заставили китайских экономистов возобновить призывы к расширению и укреплению роли юаня на мировых финансовых рынках, что позволит ослабить зависимость от доллара. Некоторые эксперты даже предлагают продавать за юани китайскую вакцину против Covid-19, а также надеются ослабить зависимость от американского доллара при помощи цифровой валюты.

«Если раньше интернационализация юаня считалась полезным делом,- рассказывает Шуан Дин, бывший экономист People’s Bank of China (PBOC), китайского центробанка,- то сейчас она превратилась в необходимость».

Полное разделение двух крупнейших экономик планеты едва ли возможно, но администрация Трампа ведет дело к частичному разрыву в главных сферах, включающих торговлю, технологический сектор и финансы.

Вашингтон в последнее время все чаще прибегает к наказаниям в отношениях с Поднебесной. Американцы используют самый широкий набор мер, начиная от запрета китайским компаниям, не прошедшим жесткую американскую аудиторскую проверку, регистрироваться на американских биржах и заканчивая запретом китайских приложений TikTok и WeChat на территории США. Дальнейшее усиление противостояния ожидается после президентских выборов в Америке, которые назначены на 3 ноября.

По мнению экономиста Китайской академии социальных наук Юя Юндина, самым серьезным наказанием несмотря на всю трудность и вред этой меры для самих США будет конфискация китайских активов в США. Пекин, напомним, имеет американского долга (гособлигаций) более чем на триллион долларов.

Между тем, Юй считает вполне возможным разделение американской и китайской экономик и призывает готовиться к такому сценарию.

Ставки очень высоки. Любая попытка США вытеснить КНР из долларовой системы и попытка Пекина в отместку продать часть американского долга вызовут гигантские потрясения на финансовых рынках планеты и сильно навредят глобальной экономике.

Главным элементом подготовки Пекина к «разводу» скорее всего будут возобновившиеся в последнее время усилия по глобализации юаня.

Глава китайского Центробанка И Ган уверяет, что интернационализация юаня проходит успешно. По сравнению с январем-мартом 2019 года трансграничные расчеты в первом квартале текущего года выросли на 36,7%. Однако более активную интернационализацию китайской валюты тормозят жесткий контроль над передвижениями капитала в самой КНР. Процесс может также встретить сопротивление со стороны стран, которые обвиняют Китай во всех грехах, начиная от пандемии коронавирусной инфекции нового типа и заканчивая жесткой политикой в отношении Гонконга.

Доля юаня в мировых валютных резервах в первом квартале 2020 года впервые превысила 2%. В июне юань обошел швейцарский франк и стал пятой по употребимости в международных расчетах валютой. По данным SWIFT, доля юаня в международных расчетах составила в июне 1,76%.

Одним из способов ускорения трансграничных расчетов является переход в торговле рядом экспортных товаров на юани. В первую очередь, это может относиться к продажам китайской вакцины от коронавируса.

Еще один способ – использовать в трансграничных расчетах по валютным свопам центробанков цифровой юань для того, чтобы обойти SWIFT. Не удивительно, что в Китае сейчас активно работают над цифровизацией китайской валюты.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Конец сланцевой революции
    Сланцевый сектор США в этом году получил сокрушительный удар, от которого оправиться не может до сих пор. Однако значит ли это, что 2020 год ознаменуется окончанием сланцевого бума?
  2. Клан Шеффлеров потерял три четверти состояния
    За два с половиной года семья производителей автомобильных шин и компонентов потеряла около 30 миллиардов долларов.
  3. Большая ошибка Лукашенко
    Отношения между Москвой и Минском находятся, пожалуй, на самом низком уровне за все последнее время. Причиной тому стала история с арестом белорусскими властями российских граждан – а точнее то, как Александр Лукашенко обставил этот арест и какими смыслами его наполнил. Сейчас же у Лукашенко появилась уникальная возможность хоть как-то исправить ситуацию.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама