В Китае готовят ответ на отключение от долларовой системы

В последнее время китайские чиновники и экономисты активно говорят о худших сценариях развития отношений между США и КНР. Больше всего в Китае опасаются запрета на пользование долларом и замораживания или частичной конфискации огромных долларовых активов Поднебесной.

Эти страхи заставили китайских экономистов возобновить призывы к расширению и укреплению роли юаня на мировых финансовых рынках, что позволит ослабить зависимость от доллара. Некоторые эксперты даже предлагают продавать за юани китайскую вакцину против Covid-19, а также надеются ослабить зависимость от американского доллара при помощи цифровой валюты.

«Если раньше интернационализация юаня считалась полезным делом,- рассказывает Шуан Дин, бывший экономист People’s Bank of China (PBOC), китайского центробанка,- то сейчас она превратилась в необходимость».

Полное разделение двух крупнейших экономик планеты едва ли возможно, но администрация Трампа ведет дело к частичному разрыву в главных сферах, включающих торговлю, технологический сектор и финансы.

Вашингтон в последнее время все чаще прибегает к наказаниям в отношениях с Поднебесной. Американцы используют самый широкий набор мер, начиная от запрета китайским компаниям, не прошедшим жесткую американскую аудиторскую проверку, регистрироваться на американских биржах и заканчивая запретом китайских приложений TikTok и WeChat на территории США. Дальнейшее усиление противостояния ожидается после президентских выборов в Америке, которые назначены на 3 ноября.

По мнению экономиста Китайской академии социальных наук Юя Юндина, самым серьезным наказанием несмотря на всю трудность и вред этой меры для самих США будет конфискация китайских активов в США. Пекин, напомним, имеет американского долга (гособлигаций) более чем на триллион долларов.

Между тем, Юй считает вполне возможным разделение американской и китайской экономик и призывает готовиться к такому сценарию.

Ставки очень высоки. Любая попытка США вытеснить КНР из долларовой системы и попытка Пекина в отместку продать часть американского долга вызовут гигантские потрясения на финансовых рынках планеты и сильно навредят глобальной экономике.

Главным элементом подготовки Пекина к «разводу» скорее всего будут возобновившиеся в последнее время усилия по глобализации юаня.

Глава китайского Центробанка И Ган уверяет, что интернационализация юаня проходит успешно. По сравнению с январем-мартом 2019 года трансграничные расчеты в первом квартале текущего года выросли на 36,7%. Однако более активную интернационализацию китайской валюты тормозят жесткий контроль над передвижениями капитала в самой КНР. Процесс может также встретить сопротивление со стороны стран, которые обвиняют Китай во всех грехах, начиная от пандемии коронавирусной инфекции нового типа и заканчивая жесткой политикой в отношении Гонконга.

Доля юаня в мировых валютных резервах в первом квартале 2020 года впервые превысила 2%. В июне юань обошел швейцарский франк и стал пятой по употребимости в международных расчетах валютой. По данным SWIFT, доля юаня в международных расчетах составила в июне 1,76%.

Одним из способов ускорения трансграничных расчетов является переход в торговле рядом экспортных товаров на юани. В первую очередь, это может относиться к продажам китайской вакцины от коронавируса.

Еще один способ – использовать в трансграничных расчетах по валютным свопам центробанков цифровой юань для того, чтобы обойти SWIFT. Не удивительно, что в Китае сейчас активно работают над цифровизацией китайской валюты.