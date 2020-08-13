Профицит бюджета остался в прошлом

Министерство финансов РФ опубликовало сообщение с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за январь-июль 2020 года. Как говорится в сообщении министерства, в отчетный период федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 1,522 трлн рублей. Объем поступивших доходов – 10,399 трлн рублей, или 50,5% к общему объему доходов, объем расходов – 11,921 трлн рублей, или 60,6% к общему объему расходов бюджета.

Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за семь месяцев 6,215 трлн рублей, или 47,2% к прогнозным показателям за 2020 год; Федеральная таможенная служба – 2,392 трлн рублей, или 43,6% к прогнозным показателям на текущий год. Наибольший прирост доходов отмечается от других органов — они перечислили в бюджет 1,792 трлн рублей, или 91,9% к годовому прогнозу. По состоянию на 1 января 2020 года совокупный объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 7,773 трлн рублей.

Бюджет РФ в январе-июле 2019 года был исполнен с профицитом в 3,4% ВВП, или 2,028 трлн рублей. В текущем году российский бюджет планировался с профицитом в 0,8% ВВП, напоминает «Прайм». Однако в марте на фоне обвала цен на нефть и коронавируса министр финансов Антон Силуанов заявил, что бюджет в 2020 году будет дефицитным.

Федеральный бюджет в июле исполнен с дефицитом 670 млрд руб., что довело суммарный показатель с начала года до 1,5 трлн руб., но это не должно удивлять в условиях удара пандемии COVID-19, полагает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. В свете фактической приостановки работы многих отраслей из-за введения режима социального дистанцирования, ликвидации компаний и падения платежеспособного спроса, Минфин собрал 50,5% доходов от утвержденного в законе на текущий год плана. В прошлом году на этот момент показатель составил 56,9%. В то же время для стабилизации ситуации в экономике и создания предпосылок для более быстрого выхода из кризиса в правительстве пошли на расширение расходов и их скорейшее доведение до получателей. В результате, с учетом внесенных изменений, с начала года было потрачено 54,4% от плана (в прошлом году 51,6%).

Едва ли показатель дефицита бюджета мог быть лучше, считает эксперт. Пандемия COVID-19 по своему масштабу нанесла больший ущерб мировой экономике, чем всемирный финансово-экономический кризис 2008-2009 года. Так, ВВП США по итогам II кв. в годовом сопоставлении рухнул на 32,9%, Великобритании – на 21,7%, еврозоны – на 15,0%. Двузначными показатели оказались и у многих других стран. По оценкам Минэкономразвития, российская экономика не досчиталась 9,6%, реальные располагаемые доходы населения – 8,0%.

Правительством был разработан план восстановления экономики на 2020-2021 год. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это потребует увеличения расходов федерального бюджета на 9% или 1,8 трлн руб. Если до пандемии COVID бюджет был утвержден с профицитом в 638 млрд руб., то теперь согласно информации замминистра финансов Владимира Колычева, в этом году бюджет будет сведен с дефицитом, который превысит 5 трлн руб. и составит порядка 5% ВВП. Благодаря этому удастся поддержать 2,5 млн рабочих мест, иными словами, приостановить рост безработицы и в последующем развернуть динамику доходов граждан.

Для финансирования дефицита бюджета потребуется увеличить заимствования, которые только в третьем квартале составят 1 трлн руб., напоминает Михаил Дорофеев. Остальные средства будут взяты с резервов предыдущих лет и Фонда национального благосостояния. С учетом резкого снижения ключевой ставки Банком России на 1 п. п. в июне и на 0,25% в июле до 4,25% годовых данный эффект будет полностью нивелирован смягчением монетарной политики. Рост расходов бюджета позволит экономике быстрее найти опору и выйти на траекторию восстановления. Многие столкнувшиеся с финансовыми проблемами граждане в последнее время смогли получить социальные выплаты и претендовать на более высокие пособия по безработице. На прямую поддержку населения в уточненном бюджете было выделено дополнительно более 0,5 трлн руб.

Стремясь к экономическому прорыву, и тем более в кризис, дефицита бюджета не только не следует избегать, наоборот, его нужно бы искусственно наращивать и даже делать целевым показателем, уверен, в свою очередь, шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Если это бюджет именно некоего рывка, бюджет развития, а не бюджет инерции, рутины, то такой бюджет всегда, во всех странах, должен по определению планироваться дефицитным, таковы азы универсальных экономических законов.

И по этим критериям, продолжает аналитик, даже оценки Владимира Колычева о возможном дефиците в 5% ВВП, недостаточны, так как и такие цифры дефицита были бы не способны разогнать экономику в рост более чем на 2,5-3% по году, и то с отложенным во времени эффектом относительно сделанных в экономику инвестиций, и лишь при условии действительно структурно эффективных вливаний в наиболее пострадавшие сектора или же, напротив, в точки максимально возможного роста, где есть смысл сильнее «поливать» ростки.

А фактический дефицит всего лишь в размере 1,522 трлн руб. за 7 месяцев указывает на то, что вероятно дефицит по году не дотянет и до 3% ВВП, если исходить из базы чуть более 110 трлн руб. в 2019 году по оценкам Росстата в текущих ценах, указывает Пётр Пушкарёв. Выпадающие доходы и от налоговиков, и от таможенных служб оказались не так велики, хотя вполне можно было ожидать и меньшей наполняемости бюджета из-за внутреннего схлопывания производства в карантин и из-за очевидно неблагоприятной конъюнктуры внешних цен и спроса на международных рынках на традиционные статьи российского экспорта.

Так что и по меркам доходных статей, и по меркам потребностей экономики в подпитке восстановления, правительство ещё и явно не дотратило. Что очень плохо для нашей экономики: хотя правительство, наверное, будет гордиться дефицитом ниже ожидаемого, но надо бы горевать, так как это значит, что даже задуманные явно недостаточные объёмы финансовой поддержки предприятий остались не полностью выбранными, не вполне востребованными – потому что нужны были решения о прямых субсидиях, а не вот эти вот все госгарантии возможностей для бизнеса навешать на себя побольше льготных кредитов под выплату зарплат.

Если, допустим, в Евросоюзе ждут по итогам 2020 года спада ВВП на 8,7%, с последующим ростом всего лишь на 5,2-5,5% в 2021 году, указывает Пётр Пушкарёв, то даже этих показателей ЕЦБ и Еврокомиссия рассчитывают добиться за счёт исчисляемых в евро триллионов вливаний в корпоративный частный сектор и общих для стран ЕС внешних займов под программы развития, рассчитанные на шесть ближайших лет. По совокупности, всё это тянет на поддержку в размере не менее 10% от нынешнего уровня ВВП Европы.

И остаётся только догадываться, каким образом мы в России рассчитываем оттолкнуться от кризисного дна, если не готовы делать масштабных субсидий даже в группу уже определённого весной правительством списка системообразующих предприятий. Конечно, экономика со временем оживёт на любом выжженном месте, раны затянутся, только естественным путём, в условиях упавших доходов и населения, и компаний-заказчиков, всё это будет происходить крайне медленно.

Но, уверен эксперт, правительство не станет искать в этих условиях новых путей пополнения бюджета за счёт граждан, либо повышая налоги предприятиям. Скорее всё-таки наоборот, налоговые условия для бизнеса могут смягчаться, а для физлиц уже и без того заявлены повышенные с января 2021 года до 15% налоги НДФЛ на доходы свыше 5 млн руб. в год, налог на процентный доход со вкладов свыше 1 млн руб. и «вменённый» налог для российских бизнесменов, контролирующих зарегистрированные за рубежом фирмы. Остальные дополнительные поступления будут искать, пытаясь поддерживать перспективные экспортные производства, переориентировать структуру экономики в рамках тех же нацпроектов.