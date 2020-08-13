Собянин объявил об отмене в Москве школьных линеек в новом учебном году

Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что в этом году в школах Москвы не будет массовых мероприятий, в том числе линеек.

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет. Речь идёт, в том числе и о линейках. Но учебный процесс начнется 1 сентября, а все учебные заведения города будут работать осенью штатно», – сказала Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, мэр подчеркнул, что детей ограничат в передвижении между классами. Однако учащиеся смогут присутствовать в школе без защитных масок.