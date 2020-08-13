США и НАТО усиливают присутствие в черноморском регионе

Черное море долгое время оставалось одним из самых спокойных регионов планеты. Однако в последние пару десятилетий ситуация начала меняться. В Черном море проходят одно за другим военные учения НАТО, ситуация в регионе становится все более напряженной.

Об усилении внимания в Вашингтоне и Брюсселе к Черному морю говорили недавно и министр обороны США Марк Эспер с генералом Тодом Уолтерсом, возглавляющим Европейское командование США.

«Мы выводим силы из Центральной Европы, которые находились там со времен холодной войны,- заявил Марк Эспер после объявления о выводе части американских войск из Германии.- Мы движемся на восток, где находятся наши самые новые союзники. Это значит, что мы продвигаемся и в черноморский регион».

«Черноморский регион – то самое место, из которого Кремль проводит свои операции в Сирии, Ливии и восточном Средиземноморье,- вторит министру Бен Ходжес, командовавший в 2015-17 годах войсками США в Европе.- Сейчас они (Россия) контролирует все, что происходит на Балканах и Кавказе, а также, естественно, на Украине и в Молдавии».

В Вашингтоне считают, что усиление военного присутствия НАТО в Черном море необходимо, потому что турецкий, румынский, болгарский и украинский флоты по-прежнему не могут сравниться с Черноморским флотом России.

Ситуация в черноморском регионе обострилась после 2014 года, когда Крым вернулся в состав России. В Вашингтоне и Брюсселе опасаются, что Москва может воспользоваться президентскими выборами в США и укрепить свое влияние в Черном море.

В июне адмирал Джеймс Фогго, командующих ВМС США в Европе, заявил, что восемь американских военных кораблей в прошлом году почти четыре месяца патрулировали Черное море и проводили с союзниками и партнерами запланированные учения типа «Морской бриз».

В последние годы США значительно увеличили свое присутствие в черноморском регионе. Последним примером усиления внимания к нему стали 20-е по счету учения «Морской бриз». В юбилейных учениях участвовали более 40 военных кораблей и самолетов, а также свыше двух тысяч военнослужащих из девяти стран: семи членов НАТО и Украины с Грузией, которые тоже стремятся вступить в Североатлантический альянс. Из американских кораблей чаще всего в Черном море можно увидеть ракетный эсминец «Портер» класса «Арли Бёрк» ВМС США, который за пять месяцев этого года трижды патрулировал воды Черного моря. На его борту крылатые ракеты «Томагавк» и система ПРО Aegis.

Командование Шестого флота США, отвечающего за Европу и Черное море, после каждого такого учения привычно заявляет, что их цель – укрепление региональной безопасности. И хотя американцы не говорят, от кого они защищают Черное море, всем и так ясно, что как всегда – от России.

«Это одно из учений в цепи натовской активности на восточном фронте, еще одна демонстрация того, что НАТО для себя усматривает угрозу с востока,- прокомментировал учения «Морской бриз» заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.- Вся эта активность не соответствует потребностям обеспечения безопасности, ухудшает региональную стабильность, создает новые разделительные линии в Европе».

По словам Грушко, действия НАТО в Черном море не укрепляют, а ослабляют региональную безопасность.

Учения «Морской бриз» закончились 26 июля, но уже 2 августа США провели в Черном море схожие учения. Причем, использовали в них боевые снаряды.

Напомним, в отличие от Черноморского ВМФ России американские корабли не могут согласно Конвенции Монтрё находиться в Черном море больше трех недель, поскольку США не являются черноморской державой. При этом суммарный тоннаж кораблей нечерноморских стран не должен превышать 30 тыс. тонн.

Естественно, такая ситуация не устраивает Вашингтон. США не подписали Конвенцию Монтрё и требуют ее расторжения.

Вашингтон в 2005 г. договорился с Румынией и Болгарией о создании на побережье Черного Моря военных баз.