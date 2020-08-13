Стало известно, с какими странами 1 сентября Россия может открыть границы

Стало известно, с какими странами Россия может открыть вскоре границы. По данным издания Ассоциации туроператоров России «Вестник АТОР», с 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ.

Речь, в частности, идёт о Киргизии, Армении, Таджикистане и Казахстане. Отмечается, что для такого решения есть сразу несколько оснований. Это то, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в РФ стабилизировалась. А также тот факт, что в нашей стране планируют запустить в промышленное производство вакцину от коронавируса, передаёт РИА Новости.

При этом пока неизвестно, когда для российских туристов официально откроется граница с Белоруссией.

Напомним, с 1 августа из аэропортов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону выполняются международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанией. С 15 августа также возобновлено авиасообщение со Швейцарией.