Наиболее заметным событием в Белоруссии, после объявления ЦИК результатов голосования (80,08% у действующего президента Александра Лукашенко, 10,09% у занявшей второе место Светланы Тихановской, менее 2% у трех других кандидатов и 4,6 % против всех), стал отъезд из страны Светланы Тихановской. При том, что она последовательно отмежевывалась от протестов, ее отъезд не оказал существенного влияния на оппозиционную митинговую активность.

Расхождение между официальными данными выборов и неофициальными соцопросами (официальные в Белоруссии не проводятся) очень велики, они дают почти прямо противоположную картину итогов выборов. Достоверность их оценить нельзя, и лишь косвенно она подтвердится, или опровергнется, тем, насколько устойчивым и массовым окажется протест по итогам выборов.

Таким образом, официальные итоги выборов проходят теперь своего рода «тест на протест». Впрочем, на результаты этого теста, в свою очередь, значительно повлияет активность властей страны и силовиков, а активность последних очень высока.

Внезапный отъезд

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина и представитель ее избирательного штаба Мария Колесникова так описывают обстоятельства ее внезапного отъезда за пределы Белоруссии. Во вторник, 11 августа, Тихановская в сопровождении сотрудников своего штаба отправилась в Центризбирком с целью подать жалобу на многочисленные нарушения в ходе президентских выборов. В здание ЦИК пустили лишь ее саму с адвокатом.

Но дело до подачи заявления не дошло: кандидата в президенты неизвестные лица увели на «беседу», уже без адвоката. По итогам трехчасовой «беседы» Тихановская вышла к нему и сообщила о принятии ей некоего решения, после чего снова удалилась с задержавшими ее людьми. Больше штаб Светланы Тихановской не видел своего кандидата, а на следующий день она объявилась в эмиграции в Литве.

Оттуда оно прислала видео, в котором объясняет, что оказалась слабой женщиной и приняла «тяжелое для себя решение» поскольку «не дай Бог оказаться перед таким выбором перед которым оказалась я». Позже белорусские власти опубликовали другое видео, записанное во время упомянутой трехчасовой беседы в кабинете главы ЦИК. На нем Тихановская, явно читая чужой текст с бумажки, просит белорусов прекратить митинговать.

По крайней мере пока, эмиграция Светланы Тихановской не погасила волну митингов. Вероятно, это бы произошло, стремись протестующие сделать ее президентом, но у них, очевидно, другая цель – добиться ухода от власти Александра Лукашенко.

На митингах никогда не было слышно лозунгов типа «Тихановская – наш президент». Демонстранты кричат «Уходи!» в адрес Лукашенко, их как будто мало интересует кто его сменит. Более того, сама Тихановская заявляла, что в случае своей победы не собирается руководить республикой, а намерена лишь обеспечить проведение честных президентский выборов в течение полугода.

Так что, попытка обезглавить белорусский протест при помощи отправки ее в эмиграцию была обречена на неудачу, поскольку Тихановская никогда не была его организатором, а напротив, всячески дистанцировалась от митингов. Можно сказать, что есть лишь одна фигура консолидирующая демонстрантов – это сам Александр Лукашенко.

При этом митинги в его, притом, что победитель выборов оказался в весьма сложной ситуации, отсутствуют. На улицах на стороне власти только милиция и армия. Возможно, конечно, что это тоже своего рода демонстрация — неприятия уличных методов в принципе.

Победитель выборов

Государственное телевидение Белоруссии, повторяя слова Лукашенко, в своих сюжетах утверждает, что в беспорядках участвуют лишь иностранцы и отечественные наркоманы и уголовники, а протест проплачен штабом сидящего в тюрьме Виктора Бабарико. Отсутствие в стране интернета (в течение некоторого времени он был отключен совсем, потом неустойчиво заработал) власти списывали на козни «из-за рубежа». Кроме того, Александр Лукашенко сделал заявление о том, что в протестах участвуют безработные и поручил всех обеспечить работой.

«Все, кто сегодня не работает должны быть изучены, им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы — значит гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу, предупреждаю всех: устроиться на работу», – заявил Лукашенко на совещании с чиновниками и силовиками. По всей видимости, факт трудоустройства граждан будет строго проверяться, поскольку Лукашенко предостерег «обуржуазившихся» белорусов от выдачи «липовых» справок о трудоустройстве.

Тем временем, из различных белорусских телеканалов уволилось около десятка телеведущих не только информационных, но и развлекательных программ в знак несогласия с политикой телеканалов. У некоторых из дикторов, во время сюжетов о митингах, начинают заметно дрожать руки.

Усиление давления

РИА Новости сообщает о нескольких случаях задержания журналистов. В среду это коснулось двух украинских журналистов, одного сотрудника «Радио Свобода», а также двоих корреспондентов польского телеканала «Белсат» и итальянского журналиста-фрилансера. Трех последних, по данным агентства на утро 13 августа, уже отпустили. А глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что взял ситуацию с журналистами под личный контроль. По его словам, в большинстве случаев их отпускают без составления протоколов. «Министр поручил силовикам не трогать сотрудников СМИ, если они не становятся между нарушителями и силами правопорядка», — сообщили РИА-Новости.

Агентство БелТА опубликовало качественную уличную видеосъемку, сопроводив ее комментарием Следственного комитета страны, согласно которому на съемке видны координаторы беспорядков. «В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили», — говорится в комментарии белорусского СК.

Там призывают граждан сообщать о «личностях провокаторов и координаторов». На кадрах видно, как некоторые люди («координаторы») помогают митингующим встать в цепь. Впрочем, представление о том, что протестные действия должны носить исключительно стихийно-стадный характер, не является нормативно-правовым. Напротив, при организации разрешенных митингов власти настаивают на ответственности организаторов за порядок. При уличных столкновениях, конечно, порядок получается своеобразным, но в стоя цепью и взявшись за руки меньше шансов, по крайней мере, друг друга передавить.

Много съемки с акций размещают в сети оппозиционеры, стремясь подчеркнуть случаи насилия. Силовики, со своей стороны, подчеркивают случаи провокаций. Но, вообще говоря, по съемке видно, что массовость акций не велика. Однако при ее оценке нельзя игнорироватьмощное давление на протестующих со стороны силовиков, а также тактику самих протестующих, избравших в ответ действия небольшими группами. В итоге оценить их общее количество сложно. При этом одни наблюдатели усматривают в протестах чью-либо «руку», другие, причем достаточно нейтральные, могут, напротив, сетовать на неподготовленность оппозиции и отмечать свидетельства отсутствия заранее проведенной оргработы.

Их фактов: обстрел силовиками из травматического оружия окон многоэтажных домов. Такие обстрелы вызваны тем, что жильцы, по мнению силовиков, стоя на балконах, поддерживают демонстрантов. Немало инцидентов с участием автомобилистов и мотоциклистов. Это объясняется тем, что стоя в пробках (многие из которых были организованы оппозиционерами с целью усложнить перемещение силовиков по Минску), те сигналят в поддержку демонстрантов.

За такое нарушение правил дорожного движения у автомобиля могут быть разбиты стекла, фары и зеркала заднего вида, и это еще в лучшем случае. Судя по распространенным оппозицией видеокадрам, есть случай, когда милиция вытягивала водителя и пассажиров на асфальт и подолгу избивает дубинками и ногами. При этом страдают как «преступники» сигналившие в поддержку демонстрантов, так и люди, случайно попавшиеся под горячую руку правоохранителей.

После избиения и задержания демонстрантов или случайных прохожих с ними проводят «воспитательную работу» в местах временного содержания. Видео, снятое возле отделений милиции, как и многочисленные рассказы задержанных, свидетельствуют об избиениях и унижениях граждан попавшихся в руки силовиков. Их то ли показательную, то ли вызванную иными причинами жестокость подмечают внешние наблюдатели, стараясь понять, чем она вызвана.

Еще одним опасным прецедентом стал случай применения огнестрельного оружия против демонстрантов. В Бресте сотрудник милиции выстрелил в голову протестующему из пистолета Макарова. Официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова объяснила действия сотрудника ведомства самообороной. Кроме того, в Инстаграмме появилось видео снятое военнослужащим, скорее всего солдатом-срочником, хвастающимся тем, что ему отделению выдали боевые патроны.

Теперь днем и ночью

Реакция общества на усиление репрессий стала неожиданной – к ночным протестам добавились так же и дневные. В дневных акциях участвуют исключительно женщины, очевидно в надежде на то, что силовики не решатся на их массовое избиение. Представительницы прекрасного пола с цветами в руках выстраивались в среду в живые цепи вдоль дорог. Милиция пока лишь предупреждает их о незаконности собраний, но не предпринимает силовых акций по их силовому разгону.

Ночные же акции протеста теперь выглядят как гонки силовиков по городу за небольшими группами демонстрантов. Протестующие больше не возводят баррикад и перестали применять коктейли Молотова (два дня назад были единичные случаи). Как и ранее, практически нет актов вандализма или попыток захватить административные здания.

По неофициальным данным, к протесту все чаще присоединяются трудовые коллективы, иногда в форме забастовки, как «Гродножилойстрой», а иногда в форме небольших митингов прямо на предприятии. Таким образом протест не исчез, а старается принять такую форму, которая сделает невозможной применение властями силы против митингующих.

Внешний план

Лейтмотивом комментаторов — сторонников легитимности победы Александра Лукашенко на выборах (или сторонников Лукашенко вне зависимости от реальных итогов выборов) является тема внешнего влияния на события в Белоруссии. Наибольшим интересантом протестов называют Польшу, как страну, имеющую шансы установить в Белоруссии подконтрольный режим. В настоящее время ей приписывается финансирование оппозиционных СМИ. С фактической же стороны, Польша является местом вынужденной эмиграции белорусских оппозиционных политиков и блогеров, которые ведут деятельность с ее территории.

Официально позиция соседних с Белоруссией государств проявилась в следующем. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил накануне, что его страна, а так же Латвия и Польша подготовили план по деэскалации кризиса в Белоруссии. План предусматривает создание «национального совета», состоящего из представителей власти и гражданского общества, в качестве площадки для диалога власти и оппозиции в рамках плана разрешения кризиса. Кром того, Гитанас Науседа призвал прекратить насилие по отношению к демонстрантам и освободить всех задержанных на митингах протеста.

Госсекретарь США Майк Помпео, посещавший Минск перед президентскими выборами и договорившийся с Лукашенко о поставках в страну американской нефти, сделал более осторожные заявления. «Мы наблюдали за выборами, которые, как мы считаем, не были проведены свободно и честно», – заявил Помпео и призвал ЕС к «конкретным шагам» в отношении Белоруссии. Таким образом, по мнению Вашингтона, санкции в отношении Минска – это задача Евросоюза, а США собираются и дальше продавать нефть Белоруссии.

Первым поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Белоруссии получил также поздравление из Москвы, с которой эта страна состоит в Союзном государстве, и из столицы Казахстана Нур-Султана. В европейских столицах по поводу итогов выборов пока проявляют сдержанность, сопровождя ее критикой соблюдения стандартов проведения демократических выборов.