«В Белоруссии народ очень практичный»

— Почему у Лукашенко не получилось в очередной раз спокойно стать президентом?

— Дело в том, что он проиграл выборы. Обратите внимание, суть конфликта-то: люди не поверили объявленным результатам. Они были взяты с потолка. Если бы он объявил, что 51-52% за него, еще ладно. Но он объявил 81%. Что имеется в виду? Представьте себе, 81% электората. Остается 19. Это технический электорат. Инвалиды, которые никогда не голосовали. Старые, пожилые люди, которым до лампочки политика, наркоманы, алкоголики. 81% – это значит, что вы выходите в город Минск, встречаете людей, и они все за него не голосовали. Понимаете?

Андрей Суздальцев

У меня товарищ вернулся из Минска вечером в понедельник, такой воодушевленный. Он сторонник Лукашенко. «Здорово, такой шикарный результат, все отлично. Красивый город, все чисто. Люди бегут по делам, на остановках стоят». Я говорю: «Подошел бы к остановке и сказал: «Минчане, вас стоит целая толпа, поздравляю вас с выбором вашего президента Лукашенко»». Он на меня так посмотрел, говорит: «Ты что, они там прибьют меня». Так вот это и проблема. Хотя реально 81% – это все. Хоть бы один вызвался, хоть бы один помахал флажочком за Лукашенко. Ни один человек в республике. События происходят в 33 городах.

Поэтому никаких иллюзий нет. Независимые экзит-полы дали 80% Тихановской, а не ему. Понятно, Тихановская – это протестный человек. Как на Украине в 2019 году избрали клоуна. А тут избрали домохозяйку. Но в реальности, понимаете, они в реальности голосовали «против». Еще такой нюанс. Когда Тихановская шла на выборы, она же озвучивала позицию Лукашенко в отношении внешней политики. Такие уклончивые отношения, что мы с Россией имеем общие интересы. Какие ваши интересы? Дотационную систему создать, что ли?

На самом-то деле, сформировался протестный потенциал против Лукашенко, и там люди совершенно разные: и националисты, и радикалы, и сторонники Евросоюза, и огромная масса пророссийских. Они сомкнулись против Лукашенко все. Уникальный случай, правда? Даже националисты были. А почему националисты вышли? Потому что они вдруг обнаружили, что Лукашенко разваливает Союзное государство.

Одно дело, когда можно выпендриваться: Россия такая-сякая, Крым, агрессор, когда есть что кушать. А когда нечего кушать? В Белоруссии народ очень практичный в этом плане. Вот какая проблема. Поэтому я думаю, что даже если Лукашенко как-то удержится у власти, будет очень сложно, потому что он остался с силовиками. Вертикаль власти замерла, оцепенела. Армия отказалась участвовать в поддержке Лукашенко.

— Разве отказалась?

— Да. Ее попытались бросить в Брест. Ехала колонна. Посмотрела-посмотрела, развернулась и уехала. Но это понятно. Белоруссия – небольшая страна. Мальчишек бросать на это все… Они на эту бабушку руку поднимут, что ли? А эти — уголовники, их называют, фашисты, называют. Ну, бегают, в окна стреляют в спальных районах. Развлекаются. Машины грабят. Девочку раздавили, в реанимации. Это другое.

— Что будет дальше? Поменяется ли внешняя политика страны, если Лукашенко уйдёт?

— Я думаю, тут все очень просто. Если в Белоруссии что-то меняется, то президент, который появится, будет в формате союзного России политика. По российской привычке все сохранится. И соглашения, которые Россию интересуют, сохранятся, потому что очень серьезная привязка этой страны к России, огромная зависимость. Поэтому это не вариант Украины.

— Если в стране наступит дестабилизация, вплоть до гражданской войны, возьмем самый пессимистичный сценарий…

— Пока Лукашенко эту войну разжигает. Еще старается затащить туда Россию.

— Чем это грозит региону? Какие здесь можно было бы дать прогнозы, исходя из такого пессимистичного варианта?

— Это может привести к расколу республики, развалу. Там уже есть сепаратистские настроения в Могилевской и Витебской областях. Это варианты белорусского Донбасса. А есть непроверенные слухи о том, что польское меньшинство, которое проживает в Гродненской области, готовит послание в Варшаву с просьбой взять их под защиту. Вот так. Так что ситуация очень тяжелой может быть. Но это не Украина. Там нет такого разделения областей.

— На ваш взгляд, как Москва может воспользоваться политическим кризисом в Белоруссии?

— Никак. А как воспользуешься? Если бы действительно была аккуратная смена власти, Москва только бы хлопала в ладоши. Понятно, что Лукашенко – бесполезный человек, он недоговороспособен. Интеграцию с ним не построишь, это понятно.

— Даже сейчас, в условиях, когда он оказался…

— Мы все прекрасно понимаем, что Лукашенко сейчас очень слаб. Одна группа считает, что он слаб, сейчас ему можно подсунуть документы интеграционные, и он начнет выполнять. А другая им в ответ говорит, что он скажет: «Я подпишу что угодно, дайте деньги, дайте ресурсы. А когда он их получит, он опять начнет уклоняться от этого дела». Это уже третий раз. Напоминаю, 1996 год – была такая же, близкая ситуация. Потом 2010 год. Самый тяжелый кризис в 2020-м.

С каждым разом кризис все сложнее, и все больше надо, чтобы Лукашенко просто выкупить у народа. Мы же никак не можем сделать выбор между белорусским народом и Лукашенко. Традиционно, конечно, мы выбираем Лукашенко. Нам он ближе, чем белорусский народ. Вот отсюда все проблемы получаются. Поэтому и тот, и другой случай очень плохой. Лукашенко нам не нужен. Это иллюзия. Он ничего там не контролирует, а если контролирует, то с ОМОНом. Это что, власть? Тем не менее, есть твердые желающие именно в таком формате хотя бы так сохранить влияние.

Как они считают, они сохраняют Белоруссию. Но они сохраняют Лукашенко, а не Белоруссию. Белоруссия давно не наша. Эти разговоры: братские отношения и так далее. Никогда не было отношений с Белоруссией братских, никогда. Очень тяжелые проблемы всегда.

— Насколько перспективно для Белоруссии и для самого Лукашенко возможное сближение с Китаем? Как альтернатива по отношению к России. С учетом того, что у Китая есть давние интересы…

— Это опять пугалка для России. То он испугался, что там Майдан будет. Где этот Майдан? Где эти палатки, где костры горят? Сейчас он с Китаем решил. Он Китаем нас давно пугает. Он очень хотел бы получить замену России в плане спонсора в лице Китая. Ему бы очень хотелось. Но Китай на это не пойдет.

Лукашенко хотелось бы иметь двух спонсоров и стравливать их между собой. Он намекал, что за право спонсировать Белоруссию должны драться, эта Белоруссия так нужна. Последний раз жаловался Китаю на Россию. Китай очень болезненно эти вещи воспринимал. Китай прекрасно понимает, что Белоруссия находится в зоне российских интересов. Занять место России в Белоруссии – это большой конфликт. А смысл? В Белоруссии ничего нет, даже географическое положение не так играет, потому что есть барьер с Евросоюзом. А еще какие-то инвестиции делать в Белоруссию с расчетом на российский рынок? Проще сразу инвестировать в Россию. Зачем там посредники? Вот такая штука.

— Европа уже готовит пакет санкций против Белоруссии…

— Там еще большой вопрос. Европе Лукашенко выгоден, не забывайте об этом.

— Выгоден?

— Конечно. И Украине выгоден.

— Почему?

— Украина очень так наглядно предложила всем помириться. Потому что Лукашенко ведет жесткую антироссийскую политику по всем фронтам. И Россия его за это еще оплачивает. Что, вернулись наши 30 арестованных парней? Так и сидят в тюрьме. Крым, Абхазия, Южная Осетия, война с Грузией. Лучший друг Саакашвили. Все наши внутренние враги – лучшие друзья Лукашенко. Обеспечение, поддержка ВСУ многолетняя товарами. А с Сирией мы сами справляемся.

На самом деле, он им не нужен, конечно. Они не против, что он свалится. Не против. Открываются некоторые перспективы. А с другой стороны, самим валить его нет никакого смысла. Тогда Белоруссия встанет на содержание, а им Украины хватило. Пусть русские мордуются с Лукашенко. Вот откиньте иллюзии здесь, пожалуйста.

— Как вам кажется, насколько возможен в текущей конъюнктуре раскол внутри белорусской элиты?

—Она и так расколота. Давно расколота. Кто вам писал такие вопросы? Человек вообще не знает ничего. Там раскол страны. Это же не просто ОМОН так кидается на людей. Это же отборные ребята с глухих деревень, завистливые. Их в Минск взяли, копейку дали. Они гоняют эту молодежь столичную, они ее ненавидят. Это натравливается все. Там очень расколотая страна.

— Просто всегда было такое представление, что Лукашенко довольно жестко сумел все кланы и элиту консолидировать вокруг себя, и КГБ, которое всесильно.

— Вы поймите, что нет этого ничего. Есть «Корпорация Беларусь», абсолютно олигархическая структура, у которой свои воинские подразделения, не больше того. Как украинские олигархи присвоили себе всю страну. Так здесь все приватизировано давно Лукашенко и так далее. Вся элита почищена. Масса народу уехала. Колхоз такой.

Нищая страна с очень низким жизненным уровнем. Все дуются на Россию, потому что вроде как помощь идет, а куда она идет – неизвестно. Что такое Лукашенко? Это клан. Это перспектива референдума с передачей по наследству власти старшему сыну. Это 17 резиденций, дворцов. Это авиапарк. Автопарк, с «Бентли», «Роллс-Ройсами». Это гарем, который он демонстрирует периодически. Вот такой у нас союзник. Покажите мне хоть один случай, когда это был реальный союзник. Хоть что-нибудь он сделал бы для России.

Подготовил Пётр Скоробогатый