В Госдуме отреагировали на захват белорусскими силовиками офисов «Яндекса» в Минске

Антон Горелкин – член комитета по информационной политики нижней палаты российского парламента – заявил, что наша страна не должна оставить без внимания ситуацию с минскими офисами компании «Яндекс».

По его словам, появление вооружённых людей в офисе российской компании – это наглядная иллюстрация к заявлениям, что Белоруссия якобы «европейская Кремниевая долина».

«Власти Белоруссии хвастались, что привлекли сотни резидентов в свой парк высоких технологий с особым правовым режимом, – цитирует депутата РИА Новости. – Теперь мы видим, в чём особенности этого правового режима: бессудные обыски и вооруженные вторжения».

Горелкин при этом выразил надежду, что никто из сотрудников «Яндекса» не пострадает.

«В любом случае Россия должна защищать свои компании в Белоруссии, если они там подвергаются нападениям…. Никому в нашей стране не должно быть всё равно, что происходит с минскими офисами «Яндекса». Мы должны потребовать от белорусских властей немедленного восстановления законности и режима правового благоприятствования в отношении российских компаний», – резюмировал депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что сегодня днём вооруженные люди пришли в офисы «Яндекса» в Минске. В настоящее время офисы заблокированы, а внутри остались сотрудники.

Позже стало известно, что в офис «Яндекса, расположенного на проспекте Победителей, 104 пришли вооружённые люди в чёрном и в масках, их было три-четыре человека. Согласно предварительной информации, это белорусские силовики, которые проводят там сейчас следственные действия.

Как передаёт РИА Новости, когда корреспондент агентства поднялся в офис, дверь ему открыл, предположительно, сотрудник правоохранительных органов. Он отметил, что никаких комментариев не даёт.

Между тем, на торгах Мосбиржи акции «Яндекса» замедлили рост после блокирования офиса в Минске.