В Кремле рассказали, будет ли Путин встречаться в Лукашенко

В пресс-службе Кремля рассказали, собирается ли президент РФ Владимир Путин встречаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Такой встречи в графике глава российского государства нет», – цитирует сообщение пресс-службы президента РИА Новости.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что на фоне массовых протестов, которые проходят в Белоруссии, Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщает, что он набрал более 80% голосов избирателей.

Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погиб одни человек, сотни – пострадали, тысячи – задержаны.

Одним из первых мировых лидеров, который поздравил Лукашенко с победой, стал президент России Владимир Путин.