23 и 24 сентября в театре «Практика» состоится премьера спектакля Мари-ны Брусникиной «Поле»

Повесть «Материнское поле» поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве и судьбе.

В спектакле примут участие актрисы Паулина Андреева, Александра Урсуляк, Марина Петренко, Яна Гладких, Виктория Корлякова, Нина Гусева и Анна Зайкова — выпускницы разных курсов Дмитрия Брусникина и Романа Козака.

«Сегодня Чингиза Айтматова читают мало, хотя по масштабу его можно считать советским Маркесом, – говорит режиссер Марина Брусникина. – Поэтому перед нами в том числе стоит цель заново открыть это важное имя для нового поколения зрителей».

«Мы все, кроме Саши Урсуляк, учились на одном курсе, – объясняет Паулина Андреева. – Поэтому мы очень хорошо друг друга чувствуем и понимаем с полуслова».

Чингиз Айтматов еще при жизни стал классиком мировой литературы. Писал на русском и киргизском, его произведения переведены на 150 языков. С конца 80-х годов до смерти в 2008 году Чингиз Айтматов жил в Европе. В 2018 году спектакль «И дольше века длится день» – совместный проект Музея истории ГУЛАГа и творческого объединения «Таратумб» по одноименному произведению Айтматова победил в номинации «Лучший спектакль в театре кукол» премии «Золотая маска».

Марина Брусникина – режиссер, педагог, художественный руководитель театра «Практика». Среди ее работ спектакли «Пролетный гусь» (МХТ им. Чехова), «Лада, или радость» (РАМТ), «Человек из Подольска/Сережа очень тупой», «Мороз, красный нос» («Практика») и многие другие. Лауреат государственной премии, Премии правительства России, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Спектакль «Поле» – результат совместной работы театра «Практика» и продюсерского центра «Маруся-Продакшн».

Продолжительность спектакля 1 час 40 минут

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