Вход/Регистрация Подписка

Эрдоган угрожает Франции возмездием в случае нападения на турецкие корабли

Москва, 14.08.2020
#Мир
  • Эрдоган угрожает Франции возмездием в случае нападения на турецкие корабли

ABACA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами любому, кто атакует турецкое исследовательское судно, проводящее разведку в спорных водах Средиземного моря, и сопровождающие его корабли. С очередными угрозами президент Эрдоган выступил после того, как два французских самолета пролетели рядом с турецким исследовательским судном «Орук Рейс» во время проведения французско-греческих военно-морских учений.

«Мы сказали, что если вы атакуете наш «Орук Рейс», то вы заплатите высокую цену»,- заявил Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре.

Турецкое судно, названное, кстати, в честь известного турецкого пирата, который жил в XVI веке, начало разведочно-исследовательские работы на этой неделе в районе острова Кастелоризо. Этот остров, напомним, принадлежит Греции, но находится всего лишь в двух километрах от южного побережья турецкой провинции Анталья.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, 12 августа, что он посылает дополнительные военные силы в восточную часть Средиземного моря для поддержки члена ЕС и НАТО Греции. Макрон также призвал Турцию прекратить разведку и решить спорные вопросы с Афинами за столом переговоров.

На следующий день, в четверг, греческие СМИ сообщили о том, что два истребителя Rafale ВВС Франции пролетели над кораблем «Орук Рейс» и сопровождающими его турецкими военными кораблями. Это произошло в ходе совместных учений с греческими военными моряками.

В военно-морских учениях участвуют два корабля ВМС Франции: фрегат La Fayette и вертолетоносец Tonnerre и четыре фрегата ВМС Греции: Spetsai, Aegean, Koundouriotis и Limnos.

Кстати, фрегат Limnos как раз тот корабль, который в среду утром якобы столкнулся с турецким фрегатом Kemal Reis, кораблем из сопровождения «Орук Рейса». В результате столкновения, по сообщениям греческих СМИ, несколько греческих моряков получили травмы. Они также сообщили, что турецкий корабль в результате столкновения пришел в «нерабочее» состояние. Анкара эту информацию опровергла.

Турция и Греция в прошлом неоднократно воевали между собой. Последняя война состоялась ровно сто лет назад (1919-1922) и закончилась массовым исходом греков с территории Турции.

В 1974 году турецкие войска вторглись на Кипр и поддержали этническую турецкую республику в северной части острова. Турецкая республика Северного Кипра отделилась от Никосии после того, как правительство Кипра заявило о планах по объединению с Грецией. С тех пор Кипр разделен на две части: греческую, которая является членом ЕС и признана всем международным сообществом, и турецкую, которую признает лишь Анкара.

И Греция, и Турция состоят в НАТО, но Афины при этом еще входят и в Евросоюз и пользуются его единодушной поддержкой.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Конец сланцевой революции
    Сланцевый сектор США в этом году получил сокрушительный удар, от которого оправиться не может до сих пор. Однако значит ли это, что 2020 год ознаменуется окончанием сланцевого бума?
  2. Клан Шеффлеров потерял три четверти состояния
    За два с половиной года семья производителей автомобильных шин и компонентов потеряла около 30 миллиардов долларов.
  3. Тест на протест
    Прошедшие в Белоруссии в минувшее воскресенье выборы дестабилизировали ситуацию в этой стране. Уже четыре дня и ночи после 9 августа протестные действия там не стихают. Хотя они вызывают ожесточенный отпор со стороны силовиков, властям уже четыре дня не удается взять под контроль ситуацию в стране
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама