Эрдоган угрожает Франции возмездием в случае нападения на турецкие корабли

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами любому, кто атакует турецкое исследовательское судно, проводящее разведку в спорных водах Средиземного моря, и сопровождающие его корабли. С очередными угрозами президент Эрдоган выступил после того, как два французских самолета пролетели рядом с турецким исследовательским судном «Орук Рейс» во время проведения французско-греческих военно-морских учений.

«Мы сказали, что если вы атакуете наш «Орук Рейс», то вы заплатите высокую цену»,- заявил Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре.

Турецкое судно, названное, кстати, в честь известного турецкого пирата, который жил в XVI веке, начало разведочно-исследовательские работы на этой неделе в районе острова Кастелоризо. Этот остров, напомним, принадлежит Греции, но находится всего лишь в двух километрах от южного побережья турецкой провинции Анталья.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, 12 августа, что он посылает дополнительные военные силы в восточную часть Средиземного моря для поддержки члена ЕС и НАТО Греции. Макрон также призвал Турцию прекратить разведку и решить спорные вопросы с Афинами за столом переговоров.

На следующий день, в четверг, греческие СМИ сообщили о том, что два истребителя Rafale ВВС Франции пролетели над кораблем «Орук Рейс» и сопровождающими его турецкими военными кораблями. Это произошло в ходе совместных учений с греческими военными моряками.

В военно-морских учениях участвуют два корабля ВМС Франции: фрегат La Fayette и вертолетоносец Tonnerre и четыре фрегата ВМС Греции: Spetsai, Aegean, Koundouriotis и Limnos.

Кстати, фрегат Limnos как раз тот корабль, который в среду утром якобы столкнулся с турецким фрегатом Kemal Reis, кораблем из сопровождения «Орук Рейса». В результате столкновения, по сообщениям греческих СМИ, несколько греческих моряков получили травмы. Они также сообщили, что турецкий корабль в результате столкновения пришел в «нерабочее» состояние. Анкара эту информацию опровергла.

Турция и Греция в прошлом неоднократно воевали между собой. Последняя война состоялась ровно сто лет назад (1919-1922) и закончилась массовым исходом греков с территории Турции.

В 1974 году турецкие войска вторглись на Кипр и поддержали этническую турецкую республику в северной части острова. Турецкая республика Северного Кипра отделилась от Никосии после того, как правительство Кипра заявило о планах по объединению с Грецией. С тех пор Кипр разделен на две части: греческую, которая является членом ЕС и признана всем международным сообществом, и турецкую, которую признает лишь Анкара.

И Греция, и Турция состоят в НАТО, но Афины при этом еще входят и в Евросоюз и пользуются его единодушной поддержкой.