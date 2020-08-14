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ЕС отправил в Госдеп США жалобу на Трампа из-за «Северного потока—2»

Москва, 14.08.2020
#Северный поток
#Мир
  • ЕС отправил в Госдеп США жалобу на Трампа из-за «Северного потока—2»

Zuma\TASS

Подавляющее большинство членов Евросоюза, а именно 24 европейских страны, поддержало отправленную в среду, 12 августа, в Государственный департамент США коллективную жалобу на… Дональда Трампа. Министры иностранных дел всех, за исключением трех, членов ЕС недовольны тем, что президент Трамп очень вольно пользуется санкциями для достижения целей американской внешней политики. О коллективной жалобе агентству Bloomberg рассказал европейский дипломат, имя которого по понятным причинам не сообщается.

В основе европейского демарша лежит заявление главного дипломата Старого Света Жозепа Борреля, сделанное 17 июля, в котором он осудил американскую тактику запугивания и угроз. То заявление почти месячной давности еврокомиссар по иностранным делам сделал в связи с санкциями Дональда Трампа, направленными на прекращение строительства газопровода «Северный поток2», который свяжет Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Отношения между США и ЕС и, особенно, с Германией опустились на небывало низкий уровень с приходом в Белый дом Трампа, который вводит против трансатлантических союзников Америки тарифы и выходит из многосторонних договоров и соглашений, таких, как, например, Парижское соглашении по климату или сделка по ядерной программе Ирана. В июле президент Трамп объявил о выводе 12 тысяч американских солдат из Германии, обвинив правительство Ангелы Меркель в пренебрежительном отношении к расходам на оборону.

Главным камнем преткновения в отношениях между США и ФРГ является газопровод «Северный поток2», который действует на администрацию Белого дома и Конгресс США, как красная тряпка на быка. Дональд Трамп, мягко говоря, недоволен тем, что этот проект принесет России миллиарды долларов, очевидно, считая, что эти миллиарды должны достаться Америке. Ангела Меркель назвала американские санкции против газопровода «незаконными».

На прошлой неделе три республиканских сенатора подбросили дров в огонь скандала. Они написали открытое письмо, в котором угрожают немецкому порту Мукран «разрушительными юридическими и экономическими» санкциями, если он продолжит участвовать в строительстве «Северного потока2». Мукран является главной базой строительства 1200-километрового газопровода, в котором складированы трубы и стоят трубоукладчики. Особую пикантность ситуации с портом добавляет то обстоятельство, что он находится в избирательном участке Ангелы Меркель.

Глава немецкого МИД Хайке Маас заявил на этой неделе, что европейские государства должны обсудить вопрос, насколько американские экстерриториальные санкции нарушают международное право.

«Никто не имеет права диктовать Европе энергетическую политику, да еще при помощи угроз,  возмущенно заявил г-н Маас журналистам 10 августа, во время своего однодневного визита в Москву.  Такая тактика не сработает.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на брифинге, подчеркнул, что все акционеры «Северного потока 2» намерены завершить проект, и добавил, что строительство будет закончено в ближайшем будущем.

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